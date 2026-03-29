El Colegio de la Abogacía de La Plata presentó nuevas autoridades

El Colegio de la Abogacía de La Plata presentó oficialmente a las nuevas autoridades del área académica, destacando a la doctora Ana Laura Ramos como la nueva directora académica.

Con miras al 2026, el área académica junto a sus nuevos subdirectores y secretarios elaboró un ambicioso plan de trabajo que busca fortalecer y jerarquizar la posición del Colegio a nivel provincial y nacional.

En el evento -que congregó además a los cincuenta directores de Institutos del CALP-, destacaron el trabajo ad honorem de todas las autoridades que este año realizaron 1.540 actividades académicas y encuentros, de los que participaron 14.700 abogados.

“En el mes de marzo el Colegio llevará a cabo el lanzamiento del año académico, donde se presentará la planificación que incluye no sólo las actividades ya establecidas, sino también la implementación de ocho nuevas diplomaturas, el relanzamiento de la Revista Jurídica realizada por y para abogados, y un ciclo anual de entrevistas académicas y ejercicios profesionales que se transmitirán a través de su canal de YouTube”, enumeró Ramos.

En este sentido, también se implementará un plan anual de capacitaciones, estructurado en ejes temáticos prioritarios, junto a nuevos ciclos de actualización permanente que incluirán clases prácticas y de rápida aplicación, diseñadas para proporcionar herramientas útiles en el ejercicio profesional.

Asimismo, el área académica tiene previsto organizar el primer Congreso de la Abogacía en colaboración con la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP.

Este evento, que se llevará a cabo en dos semanas, abordará temas de actualidad relacionados con el ejercicio de la profesión, la investigación, la extensión y el ámbito académico. La primera semana estará dedicada a la participación de la abogacía provincial, mientras que la segunda contará con la colaboración de la abogacía nacional.

Al respecto, el subdirector del área académica y secretario de Extensión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, Adolfo Brook, agradeció “a las autoridades del Colegio que nos han invitado a formar parte del área académica, a la nueva directora Ana Laura Ramos por reafirmar su compromiso con la formación de los matriculados y con una formación de excelencia y calidad; por eso la participación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata viene a reafirmar, una vez más, el compromiso del Colegio y de la Universidad pública en la formación de los y las matriculadas”.

Por su parte, el subdirector Fabio Nielsen dijo que “es indispensable que el CALP, el colegio de abogados más importante de la provincia, vuelva a ser un faro para la Provincia y para el país. Tenemos el capital humano para serlo, vamos a dar todo para volver a ponerlo en el lugar que siempre debió estar”.

En tanto, el subdirector Roberto Daoud, sostuvo que “la profesión se ha diversificado y especializado y esta área del CALP viene a sistematizar el conocimiento y dar respuestas académica a ese requerimiento”.

“En sintonía se planificaran en colaboración con la Comisión de Jóvenes y noveles abogados, dos cursos trimestrales de iniciación profesional desde el área académica”, sumó el subdirector y Presidente de Jóvenes abogados, Martín Ertola.

Finalmente, la subdirectora y tesorera del colegio de la Abogacía, Daniela Peluso, anunció que “el Colegio también implementará una Comunidad de WhatsApp Institucional para facilitar la comunicación fluida de la abogacía del departamento judicial La Plata, el que nuclea a 14 municipios”.

La nueva conformación

Directora

Ana Laura Ramos

Subdirectores

Juan Alamo

Sandra Algeri

Adolfo Brook

Eugenia Carriquiriborde

Juan Casco Amione

Roberto Daoud

Martín Ertola

Pablo Grillo Ciocchini

Manuela Martín Valenzuela

Luis Nielsen

Ramiro Palacios Vallejos

Daniela Peluso

Silvina Perugino

Martina Rafetto

Andrea Reynoso

Vanesa Temporetti

Además, conforman la estructura 14 secretarios y secretarias que acompañan a las mencionadas autoridades.