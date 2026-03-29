Adiós a un coloso del cine: a los 96 años murió Héctor Alterio

Este sábado murió a los 96 años el prestigioso actor Héctor Alterio, una leyenda del cine iberoamericano.

El fallecimiento del ganador del Goya de Honor ocurrió en Madrid, donde residía desde hace tiempo.

Tras la confirmación dada por la Academia del Cine de España, el propio presidente del país europeo, Pedro Sánchez, expresó: “Lamento profundamente el fallecimiento de Héctor Alterio, actor inmenso y querido, que dejó una huella imborrable en el cine, el teatro y la televisión”.

“Su talento y su humanidad seguirán vivos en cada uno de sus trabajos. Todo mi cariño a su familia y amigos”, completó el mandatario en sus redes sociales.

Lamento profundamente el fallecimiento de Héctor Alterio, actor inmenso y querido, que dejó una huella imborrable en el cine, el teatro y la televisión.



Su talento y su humanidad seguirán vivos en cada uno de sus trabajos.



Todo mi cariño a su familia y amigos. https://t.co/LmOQeFqJ6n — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) December 13, 2025

Nacido en Buenos Aires en 1929, debutó como actor en 1948, con la obra Prohibido suicidarse en primavera, de Alejandro Casona. Tras finalizar sus estudios de Arte Dramático, creó la compañía Nuevo Teatro, con la que trabajó por la renovación de la escena argentina durante la década de los 60.

De acuerdo a lo reseñado por la Academia de Cine, su fama como actor le llegaría a través del séptimo arte, donde debutó en junto a Alfredo Mathé en Todo sol es amargo y donde intervino en algunas de las mejores películas de la nueva generación de cineastas argentinos, como Leopoldo Torre Nilsson.

Fue en 1975 cuando se instaló en España, tras ser amenazado de muerte por la Triple A, dando inicio a su enorme vínculo con el cine español, colaborando con importantes figuras del cine ibérico como Jaime Chávarri, en A un dios desconocido, con la que obtuvo la Concha de Plata del Festival de San Sebastián; El crimen de Cuenca, de Pilar Miró; o El nido, la mítica historia de Jaime de Armiñán, nominada al Oscar en 1980.

A pesar de fijar su residencia en España, no dejó de participar en numerosas películas en Argentina, protagonizando cuatro de las primeras películas nacionales en ser nominadas a los premios de la Academia de Hollywood: La tregua (1974), Camila (1984), La historia oficial (1985), que logró el Oscar y El hijo de la novia (2001).

Su último trabajo en la gran pantalla fue en 2015, Due uomini, quattro donne e una mucca depressa, de la italina Anna di Francisca y estrenada en 2015 aunque, también se le pudo ver en 2014 en Kamikaze, de Álex Pina.

En 2004 recibió el Goya honorífico de manos de sus hijos Ernesto y Malena Alterio, reconocidos intérpretes también de cine, teatro y televisión en nuestro país y al otro lado del Atlántico.

En 2008, su Argentina natal le reconoció con el Cóndor de Plata por su trayectoria cinematográfica y en 2023, el Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires le brindó un homenaje que contó con la presencia de un nutrido grupo de profesionales del séptimo arte de Argentina, como Ricardo Darín.