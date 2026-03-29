Brutalidad extrema en Merlo: Asesinó a su pareja y luego se suicidó

Una pareja compuesta por un hombre y una mujer fueron hallados sin vida este viernes por las noche en Merlo y los investigadores apuntan a un femicidio seguido de suicidio.

Es que de acuerdo a lo informado por la hermana de la víctima –identificada como Claudia Morel, de 35 años de edad–, se hizo presente en su casa la pareja de ésta –Matías Aranda, de 38–: se produjo una discusión que fue elevando de temperatura hasta que el sujeto blandió un arma y comenzó a disparar.

Esos tiros impactaron en la humanidad de su hermana y le provocaron la muerte, al tiempo que ella también fue herida al intentar defenderla, aunque salvó su vida de milagro.

El agresor, por su parte, huyó del lugar pero a unos 50 metros se autoinfligió un disparo en la cabeza que le provocó la muerte de manera instantánea, quedando su cuerpo boca abajo con el revolver calibre .38 milímetros debajo de él.

Arribado el personal policial de la Comisaría Sexta a la vivienda ubicada en la calle Rondeau, entre Ipiranga y Aldao del Barrio Santa Isabel de Mariano Acosta, localidad del mencionado distrito del Conurbano bonaerense oeste, constató ambas muertes y decidió el traslado de la hermana de la víctima fatal al Hospital Cuenca Alta, de Cañuelas.

Previamente logró entrevistarla y ella, cuyas iniciales son REM, relató que su hermana se había separado de Aranda por un hecho de violencia de género, y que se había mudado desde Villa Lugano, en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, donde residía con el femicida, hacia Merlo pocos días atrás junto a sus tres hijos en común.

Agregó que hasta allí se dirigió Aranda y que, tras abordarlas violentamente, esgrimió un arma de fuego e inició la balacera, cuyos resultados son los enumerados previamente.

El caso recayó en la UFI Nº 10 especializada en Género del Departamento Judicial Morón, fiscal Paula Hondeville, quien caratuló la causa como “femicidio seguido de suicidio” y ordenó el trabajo de la Policía Científica en el lugar.

De los primeros análisis, se supo que Claudia Morel tenía una herida de arma de fuego en el abdomen y otra herida cortante en cuero cabelludo, mientras que el cuerpo de Aranda –que, recordemos, estaba boca abajo– tenía un orificio de bala en la zona frontal del cráneo.

Para finalizar es importante mencionar que el imputado posee antecedentes policiales en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Merlo por haber ejercido violencia familiar contra su hermanastro.