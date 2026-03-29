María Becerra deslumbró en River con sus alter egos y un cierre cargado de emoción

El tercer gran bloque de la noche estuvo atravesado por el elemento tierra y funcionó como un regreso simbólico a las raíces de María Becerra. En ese tramo apareció Gladys, uno de sus alter egos más celebrados, con una energía arrolladora, festiva y bien bailable. La cantante montó una escena teatral que recreó una cena típica de su barrio natal, con una puesta tan cercana como emotiva que conectó de inmediato con el público.

La sorpresa llegó cuando la familia real de María se sumó al escenario y se animó a bailar y actuar junto a ella, generando uno de los momentos más comentados del show. A ese clima se sumó Ariel Puchetta, de Ráfaga, quien protagonizó uno de los sketches más aplaudidos de la noche, con un medley que combinó “Mentirosa” y “Adiós”, aportando humor y nostalgia al espectáculo.

Tras casi dos horas de concierto, el cuarto y último alter ego tomó el control de la escena. Jojo, regido por el elemento fuego, marcó un giro hacia la sensualidad, la irreverencia y el empoderamiento. El escenario se transformó en una pasarela diversa y potente, y con “Hace calor” María encendió al estadio, sorprendiendo al público al aparecer montada sobre un escorpión gigante, en una imagen que recordó a los grandes shows internacionales.

Pasadas las 23, una voz en off de Gabriel Rolón puso palabras a los distintos estados emocionales que atravesaron el recital, enlazando los cuatro alter egos para dar paso a una María más genuina y vulnerable. En ese clima, la artista invitó al escenario a Taichu, quien había sido su telonera, para interpretar juntas “Pierdo la cabeza”, sumando complicidad y frescura al tramo final.

El cierre fue íntimo y profundamente emotivo. María compartió el último momento del show con su pareja, J Rei, con quien interpretó “Mi amor” mientras se elevaban sobre el campo de River. Frente a miles de fanáticos que coreaban la canción, Rei le mostró un tatuaje dedicado a ella, lo que provocó las lágrimas sinceras de la cantante. “¡Muchas gracias!”, alcanzó a decir María antes de fundirse en un abrazo y retirarse del escenario de la mano de Rei, sin bonus track y con una ovación que selló una noche inolvidable.

Este sábado, María Becerra regresará al Monumental para completar su seguidilla de dos shows 360°, alcanzando así su cuarta presentación en el estadio de River Plate y consolidando un hito más en su carrera.