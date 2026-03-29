Un hecho que indudablemente debe ser calificado de milagroso sucedió en las últimas horas en Tigre donde un camión arrolló y pasó por arriba a un joven, quien resultó prácticamente ileso del incidente.

La secuencia ocurrió este viernes por la tarde en el cruce de las calles Belgrano y Colombia de Talar de Pacheco, localidad del mencionado distrito del Conurbano bonaerense norte, y una cámara municipal captó todo.

En las imágenes, aportadas por el municipio, se ve que este muchacho cruza perfectamente bien la calle, por la senda peatonal, aunque en ningún momento se percata que el camión mezclador viene doblando desde Colombia y hacia Belgrano.

Evidentemente el chofer no miró al doblar lo que configura una falta gravísima, puesto que en ese tipo de situaciones es el peatón quien tiene la prioridad de paso, y literalmente lo pasa por arriba.

#AccidenteVial 🚛 Un camión lo pasó literalmente por arriba en Tigre y vive para contarlo



🎦 Todo ocurrió en la localidad de Talar de Pacheco. La secuencia fue captada por una cámara de seguridad del municipio y las imágenes impactan.



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El primer impacto se da a la altura de los estribos, del lado del acompañante, un punto ciego para el conductor, y de inmediato la rueda delantera derecha lo arrolla, doblando la pierna izquierda del joven y pasando por encima del brazo de ese mismo hemisferio.

Pero lo más impresionante sucede luego: el cuerpo del chico pasa por el medio de los ejes de las ruedas delanteras –las de la cabina– con lo cual sus órganos vitales y la cabeza acaban ilesos tras el paso de todo el vehículo de gran porte.

Naturalmente los agentes comunales se acercaron para asistirlo, lo mismo que una ambulancia, que le dio las primeras atenciones y luego lo derivó al Hospital “Magdalena V. de Martínez”, de General Pacheco, donde fue internado y se encuentra “fuera de peligro”, tal y como se escucha en la modulación del video que ilustra este artículo.

Vale decir que las autoridades le realizaron los controles de alcoholemia y narcotest al chofer del camión y todo dio resultado negativo.