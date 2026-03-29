Iron Maiden vuelve a la Argentina con su gira “Run for your lives”

Iron Maiden anunció esta semana las tan esperadas fechas en América Central y del Sur de su aclamada gira mundial Run for your lives world tour.

En celebración de su 50 aniversario, la banda se presentará en estadios de la región, permitiendo a los fanáticos presenciar la nueva y vanguardista producción, en la escala para la que fue diseñada: enormes escenarios en recintos al aire libre, para acompañar el setlist único de canciones de los primeros nueve álbumes innovadores de la banda.

En Argentina, la banda se presentará en el estadio Huracán de Buenos Aires. Tras agotarse las localidades para el show del 20 de octubre de 2026, se ponen a la venta las entradas para el segundo concierto, previsto para el 21 de octubre, siempre a treavés de Livepass.

“Estamos emocionados de llevar esta gira a América Latina el próximo año. No es un secreto que algunos de nuestros fanáticos más apasionados se encuentran en América Central y del Sur, y nuestra relación con ellos es algo muy especial”, dice Steve Harris.

Y resalta: “Nos encanta tocar allí y sabemos que todos en estos shows van a pasar un momento increíble, ¡incluidos nosotros en la banda, por supuesto! Tenemos una larga historia en esa parte del mundo que se remonta a 1985, y volver allí con este lista de temas y producción es realmente emocionante, especialmente porque visitaremos muchos países en esta etapa de la gira. ¡No podemos esperar para verlos a todos el próximo año!”

En tanto, Bruce Dickinson comentó que “esta gira ha sido muy divertida. Me encanta cantar todas estas grandes canciones antiguas, y toda la banda está disfrutando tocándolas también”.

“Tenemos todas las grandes de ese período inicial, algunas de ellas no las hemos tocado allí en más de 20 años. Además, hay algunos temas épicos, incluyendo mis favoritas ‘Rime of the ancient mariner’ y ‘Seventh son’... Las estamos haciendo todas y más. Quiero decir, ¿quién no lo haría para una fiesta de cumpleaños número 50?”, sentenció.

Invitados especiales: La H No Murió

La H No Murió, el proyecto tributo liderado por los miembros originales de Hermética, Claudio O’Connor (voz) y Tano Romano (guitarra), se unirá a Iron Maiden como invitados especiales para el concierto en Buenos Aires.

Celebrando el 35.º aniversario de Ácido Argentino, el álbum más influyente y decisivo de la carrera de Hermética -la formación se completa con el bajista Karlos Cuadrado y el baterista Javier Rubio, quienes también tocan juntos en Malón.

Su set rinde homenaje a todo el catálogo de Hermética, ofreciendo al público una poderosa oportunidad de reconectar con las canciones que marcaron generaciones de fans de la música heavy en Argentina y Latinoamérica.