Estudiantes de La Plata volvió a coronarse campeón del fútbol argentino

Estudiantes de La Plata volvió a gritar campeón del fútbol argentino tras derrotar en la final del Torneo Clausura al Racing Club de Gustavo Costas y sumó su sexta estrella en certámenes locales.

Fue tras una vibrante definición por penales luego del 1 a 1 de los 120 minutos –los 90 del tiempo regular, más los 30 de los dos tiempos de 15 del alargue–, en la que el argentino-uruguayo Fernando Muslera se convirtió en el héroe de la jornada al tapar un penal y rozar el que cerró la tanda, que finalmente se estrelló en el palo.

Luego de un primer tiempo con algunas ocasiones de gol, fundamentalmente para los dirigidos por Eduardo Domínguez, las emociones llegaron en el segundo –mucho más luchado que jugado–: Adrián “Maravilla” Martínez, a los 37, y Guido Carrillo, a los 48, marcaron para ambos equipos y llevaron todo al tiempo extra.

El calor de una jornada agobiante en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, sumado a los nervios por el partido en sí, provocaron 30 minutos de pocas emociones y todo fue a los remates desde el punto del penal.

Para el ganador patearon José Sosa, Edwin Cetré (cuyo remate a la derecha del arquero fue tapado por Facundo Cambeses, y luego se estrelló en el travesaño), Lucas Alario, Joaquín Tobio Burgos, Eric Meza y Facundo Rodríguez.

#FutbolArgentino 🏆 Estudiantes de La Plata volvió a coronarse campeón argentino



🔴⚪ El Pincha derrotó por penales al Racing de Gustavo Costas en la final de Santiago del Estero.



⚽ Maravilla Martínez para los de Avellaneda, y Guido Carrillo para el campeón, los goleadores.… pic.twitter.com/Ngkze1q20V — ANDigital (@ANDigitalOK) December 14, 2025

Para la Academia fueron Maravilla Martínez, Luciano Vietto, Agustín García Basso, Gastón Martirena (remate a la izquierda del guardametas, tapado por el también uruguayo Muslera), Santiago Sosa (quien se lesionó el aductor tras rematar y convertir) y para cerrar Franco Pardo (cuyo tiro fue rozado por el portero charrúa y finalmente se estrelló en el palo derecho).

Así, el Pincha levantó su sexto título en torneos de AFA, y totaliza 18 títulos oficiales en la máxima categoría, entre campeonatos y copas de AFA, Confederación Sudamericana de Fútbol y FIFA.​​

Acá está el CAMPEÓN del #TorneoBetano Clausura 2025 🏆



¡A festejar, @EdelpOficial! 🙌 pic.twitter.com/KbWFtBOwcS — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) December 14, 2025

Además, se ganó un lugar en la próxima edición de la Copa Libertadores de América (hasta ayer no estaba clasificado a ningún certamen internacional), y jugará el Trofeo de Campeones ante Platense, campeón del Torneo Apertura, el próximo sábado en el estadio Único de San Nicolás.

Quien gane dicha final disputará la Supercopa Argentina en 2026 ante Independiente Rivadavia de Mendoza, campeón de la Copa Argentina 2025, y tendrá además un lugar en la Supercopa Internacional ante Rosario Central, líder de la Tabla Anual de este año.

¡Salud campeón!