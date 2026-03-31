Murió Eva Giberti, una voz imprescindible de la psicología y el género en Argentina

Eva Giberti murió este domingo a los 96 años y la noticia generó un fuerte impacto en el ámbito académico, social y de derechos humanos. Psicóloga, psicoanalista y asistente social, fue una de las figuras más influyentes a la hora de pensar la infancia, el rol de las mujeres y la intervención del Estado frente a las violencias en Argentina.

Su nombre quedó asociado a la creación de la primera Escuela para Padres del país, una experiencia innovadora que nació en 1957 y que con el tiempo se integró a la Universidad de Buenos Aires. Desde allí, Giberti abrió debates que en ese momento eran incómodos o directamente invisibles: la crianza sin autoritarismo, el lugar de las infancias y la responsabilidad social frente al maltrato. Ese trabajo también quedó plasmado en sus libros, que se transformaron en material de consulta obligada.

A lo largo de su carrera, combinó la docencia con la militancia institucional. Dictó cátedra en la UBA y en la UCES, participó en congresos dentro y fuera del país y fue una voz escuchada cuando se trataba de violencia familiar, adopción o derechos de niñas y niños. Su mirada siempre apuntó a correr el eje del castigo y poner el foco en el cuidado, la escucha y la reparación.

En el plano de las políticas públicas, tuvo un rol clave en organismos como el Consejo de los Derechos del Niño, Niña y Adolescencia de la Ciudad de Buenos Aires y fue consultora de UNICEF Argentina. También trabajó junto a Abuelas de Plaza de Mayo como perito en causas judiciales, evaluando el daño psíquico de niñas y niños nacidos en centros clandestinos durante la dictadura.

Ya en los últimos años, impulsó programas estatales que marcaron un antes y un después, como Las Víctimas Contra Las Violencias y la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata. Reconocida con premios y distinciones académicas, Eva Giberti deja un legado enorme que sigue presente en cada espacio donde se defienden derechos y se construyen políticas con perspectiva humana.