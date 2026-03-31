Milei vinculó los atentados en Australia con el “wokismo” y compartió un comunicado oficial

El presidente Javier Milei volvió a generar polémica con un mensaje publicado este domingo en sus redes sociales, donde se refirió a los atentados ocurridos en Australia y apuntó con dureza contra sectores de la política y de los medios de comunicación. Bajo el concepto de “disonancia cognitiva”, el mandatario criticó a quienes expresaron públicamente sus condolencias por las víctimas.

En su posteo, Milei cuestionó a dirigentes y periodistas que manifestaron pésames tras los ataques, al considerar que esas mismas personas promueven ideas “woke, izquierdistas y anticapitalistas”. Según el Presidente, esas corrientes de pensamiento son incompatibles con los valores que dice defender y, en su mirada, terminan conduciendo a escenarios de violencia extrema.

El mensaje también incluyó una referencia directa a la llamada “cultura de la cancelación”. Milei sostuvo que las condolencias expresadas por esos sectores carecen de contenido real y pidió “recordarlo” cuando, según planteó, se intente cancelar públicamente a quienes defienden “las ideas de la libertad y los valores de Occidente”.

La publicación generó una fuerte repercusión en redes sociales, con miles de visualizaciones en pocas horas y una rápida viralización del mensaje. Como suele ocurrir con los posteos del Presidente, el contenido dividió opiniones entre quienes respaldaron su postura y quienes lo acusaron de utilizar una tragedia internacional para reforzar su discurso ideológico.

Acto seguido, el mandatario subió el comunicado oficial con las condolencias correspondientes:

No es la primera vez que Milei utiliza sus cuentas oficiales para lanzar críticas directas contra el periodismo y la oposición, ni tampoco que vincula hechos de violencia global con su rechazo al progresismo y a la izquierda. Una vez más, el mandatario eligió las redes como principal escenario para fijar posición y marcar agenda política.