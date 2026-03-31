Murió un empleado del Palacio Libertad tras ser acusado de espiar y grabar a niñas en los camarines

Un grave episodio ocurrido en el Palacio Libertad terminó con la muerte de un empleado técnico de los Elencos Estables de la Nación y generó fuerte conmoción entre las familias y el personal del lugar. El hecho se produjo durante la noche del viernes, en el marco de un espectáculo con participación de niñas, y es investigado por la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N° 60.

Según se informó, el hombre fue encontrado en el sector de camarines mientras alumnas de la Escuela de Formación Nacional en Danza se cambiaban luego de la función “Navidades del mundo”. Padres y madres de las menores lo acusaron de haberlas grabado con su teléfono celular, lo que derivó en un tenso momento dentro del edificio ubicado en el centro porteño.

Tras ser increpado por los familiares, personal de seguridad intervino de inmediato y lo trasladó a otro sector del Palacio Libertad. Allí, de acuerdo a las primeras reconstrucciones, el empleado sufrió una crisis nerviosa y se arrojó por una ventana interna del segundo piso que da a la calle Bouchard. Minutos después, fue asistido por personal del Same y trasladado a un hospital bajo custodia policial, con heridas de gravedad.

El hombre permaneció internado y consciente durante varias horas, pero finalmente falleció este sábado por la mañana. En paralelo, las autoridades ordenaron el secuestro del teléfono celular que habría sido utilizado para tomar registros, el cual quedó a disposición de la Justicia como parte de la investigación.

La función se había desarrollado con normalidad en la Sala Auditorio Nacional y contó con la participación del Coro Polifónico Nacional, el Coro Nacional de Niños y la Escuela de Formación Nacional en Danza, bajo la dirección de Fernando Tomé. Tras el episodio, las niñas recibieron asistencia inmediata y se encuentran fuera de peligro, mientras que las actividades en el Palacio Libertad fueron suspendidas hasta nuevo aviso.