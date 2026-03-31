Moreno: alerta por la desaparición de tres menores

Una fuerte alarma se encendió en la zona oeste del conurbano bonaerense por la desaparición de tres menores, situación que mantiene en vilo a sus familias y a las fuerzas de seguridad. Las adolescentes son Magalí, de 13 años; Abigail, de 15; y Azul, de 16, y hasta el momento no hay información certera sobre su paradero.

La preocupación es aún mayor por el contexto personal que atraviesan las tres jóvenes. Según confirmaron allegados, Azul presenta un retraso madurativo, mientras que Abigail y Magalí sufrieron la pérdida de su madre y enfrentan problemas vinculados al consumo de drogas. Estas situaciones incrementan el temor por los riesgos a los que podrían estar expuestas.

Desde que se radicaron las denuncias, se activaron los protocolos de búsqueda y se difundió el alerta correspondiente. Efectivos policiales, junto a organismos especializados, realizan rastrillajes y tareas investigativas en distintos puntos de la región, mientras se analiza información aportada por familiares y vecinos.

Las autoridades remarcaron que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser clave para dar con las menores y garantizar su resguardo. En ese sentido, pidieron colaboración a la comunidad para aportar información relevante que permita avanzar en la investigación.

La causa continúa en curso y la búsqueda sigue activa, con el objetivo principal de localizar a Magalí, Abigail y Azul lo antes posible y asegurar que se encuentren fuera de peligro.