El Gobierno avanza con la privatización de Tecnópolis

El Gobierno lanza este lunes la licitación que dará paso a la concesión privada de Tecnópolis, predio ubicado en la localidad de Villa Martelli, partido de Vicente López, creado durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner con fines de recreación gratuita.

“El predio (históricamente deficitario bajo la administración kirchnerista) pasará a funcionar bajo un esquema de inversión privada: nunca más será una carga para los bolsillos de los argentinos”, exclamó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al anunciar la medida.

El Gobierno Nacional lanzará mañana la licitación que dará paso a la concesión de Tecnópolis.



El predio (históricamente deficitario bajo la administración kirchnerista) pasará a funcionar bajo un esquema de inversión privada: nunca más será una carga para los bolsillos de los… — Manuel Adorni (@madorni) December 14, 2025

En tanto, desde la Oficina del Presidente dieron cuenta que este accionar “permitirá que el Estado deje de financiar uno de los activos más deficitarios de la administración, garantizando funcionamiento, inversión privada y uso del predio”.

En ese sentido, apuntaron que el espacio “presentaba una situación histórica de gastos extraordinarios, baja utilización y deterioro generalizado”.

“Tecnópolis acumulaba una deuda real superior a los $ 4.813 millones, contaba con equipamiento faltante por $ 554 millones -con denuncia judicial en trámite- y requería mantenimiento permanente financiado exclusivamente por el Estado”, precisaron.

De acuerdo a lo informado oficialmente, la concesión será por 25 años, prorrogable sólo por 12 meses. Según dispuso el Tribunal de Tasaciones de la Nación, el canon mensual inicial será de 611 millones de pesos, junto con un seguro contra incendio de 60.000 millones de pesos. Está previsto que el privado asuma el control del parque el 1 de julio de 2026.

El objetivo es que el predio mantenga su uso para “actividades recreativas, culturales, de esparcimiento, talleres, deportes no competitivos, integración comunitaria y propuestas educativas, incorporando inversiones privadas para su desarrollo y funcionamiento anual”.

“Con esta medida, el Gobierno nacional consolida un cambio cultural: un Estado más eficiente que deja de financiar estructuras deficitarias y fomenta la inversión privada para mejorar la oferta recreativa y cultural, garantizando a la vez la preservación y el uso público del predio”, cerraron desde la Rosada.