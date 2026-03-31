Francesca brilló en Lucille

Con una voz cautivante y una presencia escénica que promete marcar tendencia en la nueva generación del pop argentino, Francesca, joven cantante y compositora, realizó su esperada presentación en Lucille, uno de los espacios más emblemáticos de la música en vivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Hija de la reconocida diseñadora de alta costura y artista plástica Ivana Picallo, Francesca brilló en el escenario con un show lleno de emoción, donde interpretó versiones de clásicos del pop y temas propios como “Fortaleza”, “Ya no más” y “Estar presente”.

Uno de los momentos más conmovedores de la noche fue la interpretación de “Fortaleza”, una canción muy especial escrita en homenaje a su padre, Enrique Elmo, quien ya no está físicamente, pero cuya presencia se sintió en cada nota.

La ascendente artista dedicó también este tema a su hermano Matías Elmo, logrando un instante de profunda conexión familiar, que conmovió al público.

La artista estuvo acompañada por su productor musical José Sánchez, con quien trabaja en la creación de su primer material discográfico, reafirmando una propuesta fresca, auténtica y con gran proyección.

El evento contó con la presencia de destacadas personalidades del ámbito cultural y artístico, entre ellas Laura Favaloro, Matías Elmo, Erika Tranchida, Mariana Puras y otros invitados especiales, que acompañaron este gran debut.

Con su voz única y una sensibilidad que emociona, Francesca se perfila como una de las nuevas voces más prometedoras del pop nacional.