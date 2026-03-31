Pese a que “empeoró” la economía doméstica, hoy por hoy Milei sería reelecto

Una encuesta de CB Consultora dio cuenta que pese a los índices negativos en cuanto a la economía y el rumbo general del Gobierno, hoy por hoy el presidente Javier Milei sería reelecto.

Cumplida la mitad del mandato de La Libertad Avanza, el nivel de desaprobación de la gestión alcanza a la mitad de la población, en tanto que un 46,8 % tiene una visión de aprobación. Y en lo que hace a la imagen del jefe de Estado, la paridad es muy marcada.

Yendo a la economía de los hogares, el 69 % considera que empeoró respecto a un año atrás y el 26,3 % que mejoró, mientras que hay una pequeña luz de optimisto respecto a lo que vendrá en 2026.

Finalmente, ante la consulta por las elecciones presidenciales de 2027, Javier Milei recoge la mayor cantidad de adhesiones (34,9 %), seguido por el gobernador bonaerense Axel Kicillof (23,5 %).

Mucho más relegados aparecen el líder PRO, Mauricio Macri (6,7 %); el exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno (5,1 %); el exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti (4,8 %); la líder del PTS en el FIT-Unidad, Myriam Bregman (2,9 %) y ya aparece el pastor y conferencista Dante Gebel (1,8 %).

