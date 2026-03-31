Política | 15 dic 2025
Rumbo a 2027
Pese a que “empeoró” la economía doméstica, hoy por hoy Milei sería reelecto
Así se desprende de una reciente encuesta que marca el sistemático deterioro del poder adquisitivo de los hogares. El Presidente le saca más de 10 puntos a Kicillof en intención de voto.
Una encuesta de CB Consultora dio cuenta que pese a los índices negativos en cuanto a la economía y el rumbo general del Gobierno, hoy por hoy el presidente Javier Milei sería reelecto.
Cumplida la mitad del mandato de La Libertad Avanza, el nivel de desaprobación de la gestión alcanza a la mitad de la población, en tanto que un 46,8 % tiene una visión de aprobación. Y en lo que hace a la imagen del jefe de Estado, la paridad es muy marcada.
Yendo a la economía de los hogares, el 69 % considera que empeoró respecto a un año atrás y el 26,3 % que mejoró, mientras que hay una pequeña luz de optimisto respecto a lo que vendrá en 2026.
Finalmente, ante la consulta por las elecciones presidenciales de 2027, Javier Milei recoge la mayor cantidad de adhesiones (34,9 %), seguido por el gobernador bonaerense Axel Kicillof (23,5 %).
Mucho más relegados aparecen el líder PRO, Mauricio Macri (6,7 %); el exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno (5,1 %); el exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti (4,8 %); la líder del PTS en el FIT-Unidad, Myriam Bregman (2,9 %) y ya aparece el pastor y conferencista Dante Gebel (1,8 %).