Desbaratan banda que robó en Zárate un camión con carne para exportación

Un importante operativo policial permitió desarticular una banda dedicada al robo de mercadería en tránsito, tras un violento asalto a un camión que transportaba carne vacuna para exportación en la localidad bonaerense de Zárate.

Según precisaron fuentes policiales, la investigación se inició el pasado viernes, cuando Diego López, chofer de la empresa de transporte “Global Truck”, denunció que mientras circulaba por la Ruta nacional 9, a la altura de la intersección con la Ruta 193, fue interceptado por dos vehículos Toyota de color gris oscuro. Desde uno de los rodados, al menos dos sujetos lo apuntaron con armas largas y lo obligaron a detener la marcha.

El camionero fue reducido, trasladado en uno de los vehículos y posteriormente abandonado en la localidad de Pablo Nogués. Resultó ileso, aunque constató la sustracción de dinero en efectivo y su teléfono celular. El camión Mercedes Benz fue hallado horas después en Villa Tesei, pero sin la carga de carne destinada a exportación.

#Operativo🥩 Desbaratan banda de #PiratasDelAsfalto que robó un camión con carne para exportación en Zárate, lo descargó en La Matanza y lo trasladó a Avellaneda



🚔 El asalto al rodado se produjo en la Ruta 9. Al chofer lo redujeron y en un vehículo lo trasladaron a Pablo… pic.twitter.com/P44GM1G0Fk — ANDigital (@ANDigitalOK) December 15, 2025

A partir del análisis del sistema de rastreo satelital del transporte, los investigadores lograron establecer que la mercadería fue descargada inicialmente en inmediaciones de un frigorífico de La Tablada y luego trasladada a un domicilio de Avellaneda, donde se perdió la señal del dispositivo.

Con estos datos, la Justicia ordenó allanamientos que se concretaron en una carnicería de La Tablada, donde fueron aprehendidos cuatro hombres y se secuestraron cortes de carne vacuna etiquetados para exportación, además de teléfonos celulares. Posteriormente, y con autorización de uno de los propietarios, se ingresó a un frigorífico de Piñeyro, donde se hallaron cerca de 800 cajas con distintos cortes vacunos, las cuales fueron incautadas.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación para determinar la participación de otros posibles involucrados. El procedimiento fue llevado adelante por la DDI Zárate Campana, a través de la Sub DDI Zárate, con intervención de la UFI N°8, a cargo de la fiscal Irene Molinari.