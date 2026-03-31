Al dolor de seguir vivo… vibró la Rambla de Montevideo

Después de un 2025 marcado por grandes hitos, La Vela Puerca cerró el año con una noche inolvidable en La Rambla de Montevideo, donde brindaron un show único que contó con una lista de 34 canciones, amigos invitados y la emoción a flor de piel. Sin dudas un momento profundamente simbólico para el grupo y su público uruguayo en el marco de su gira 30 años.

La noche también estuvo atravesada por músicos invitados, amigos de la banda y eminencias uruguayas que se sumaron para acompañar este cierre tan especial. Entre ellos; Chole, mítico cantante de Abuela Coca —banda que le abrió las puertas a La Vela en Uruguay—, participó en “Burbujas”. Desde la misma formación también estuvieron Morón y Paulo Zuloaga, quienes aportaron sus vientos en “El Bandido”, “Burbujas”, “Pedro”, “Mañana” “Vuelan Palos” y “Llenos de Magia”.

La lista de invitados continuó con Gabriel Peluffo (Buitres) y Guillermo Peluffo (Trotsky) ambos sumándose en “Los Reyes de Los Buzones”; mientras que Garo Arakelian, exintegrante de La Trampa y actualmente solista, aportó su impronta en “Clarobscuro” Por su parte, Pablo Silvera y Matto Bello de Mota participaron en “Colabore”; y las leyendas del candombe Chabela y Lobo Núñez dijeron presente en “Cerca del Mar”.

La velada también contó con Juan Casanova de Los Traidores en “Llenos de Magia”; Rodra en “Tormenta”; y el rapero uruguayo Arquero en “La Pastilla”.

A ellos se sumaron Mc Gregor, que participó en “Los Reyes de Los Buzones” y nuevamente en “Por la Ciudad”; Manolo en “Comun Cangrejo” y “Pedro”; Flor Sakeo y Santullo en “La Sin Razón”; Balbis en “Ves”; Batra en “Mañana” y Gian en “Zafar”.

Como broche de oro, para cerrar la velada, dos perlitas que quedarán guardadas en la memoria colectiva: un emotivo homenaje a Robe Iniesta (cantante de Extremoduro) y el final a una sola voz de 40 mil almas cantando a capella “Jose Sabia” y el verso: “Al dolor de seguir vivo que es lo bueno que tiene el dolor y también al placer de ganar y perder, cuando todo parece jodido es cuando hay que poner”.

Estos meses estuvieron dedicados a celebrar sus 30 años de trayectoria, aniversario que la banda cumplirá oficialmente el 24 de diciembre. Durante todo el recorrido, La Vela llevó esta celebración a más de 50 ciudades y dieron más de 53 shows, entre presentaciones nacionales e internacionales que los llevaron a distintos puntos de América Latina y Europa. Dentro de este extenso camino, otro de los momentos más destacados fue el festejo a su debida altura en el Estadio Ferro en Buenos Aires, donde más de 25 mil personas se sumaron a la celebración

El regreso a la Rambla representó un gesto significativo: volver al lugar donde todo empezó, acercando nuevamente su música a la gente y a la ciudad que los vio crecer.

🐽🇺🇾

Muchísimas gracias de corazón!!



La historia sigue y la fiesta también!

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Festejar para sobrevivir!!!



🗓 13/12 / URU / MVD / Rambla de Punta Carretas



🤘🤘🤘#lavelapuerca #lavelapuerca30 #lvp30 pic.twitter.com/HdR7WbQzhS — La Vela Puerca (@LaVela_Oficial) December 14, 2025

Fue una noche para reencontrarse, celebrar y disfrutar después de un año intenso, compartiendo música y momentos con su gente en un escenario que significa tanto para la banda. La Vela Puerca despidió así el 2025 cerca de su público y en su casa, dejando abierta la puerta a un nuevo año lleno de canciones, historias y encuentros por venir.

