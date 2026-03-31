martes 31 de marzo de 2026 - Edición Nº4392

Política | 15 dic 2025

Este lunes

Bullrich denunció a Tapia ante la CONMEBOL

Además del presidente de AFA, la demanda alcanza al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. “¿Dónde está la plata que entra por la publicidad y por la Selección?”, se preguntó la senadora.

Bullrich vs. Tapia.
TAGS: AFA, CONMEBOL, CLAUDIO TAPIA

La titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado de la Nación, Patricia Bullrich, procedió este lunes a denunciar ante la Confederación Sudamericana de Fútbol a Claudio Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la AFA, respectivamente.

La legisladora expresó que el Comité de Ética de la casa madre del fútbol continental “debe investigar a fondo a esta mafia que conduce la AFA y ensucia al fútbol argentino”.

“A las mansiones, Ferraris y toda esa plata sucia que venimos viendo en los noticieros, me pregunto: ¿Dónde está la plata que entra por la publicidad y por la Selección?”, inquirió la exministra de Seguridad.

Y prosiguió: “¿Por qué los premios a los campeones son más bajos que los vuelos de Tapia por el mundo? ¿Sur Finanzas manejando deudas de clubes a cambio de favores y votos?”. 

“¿Qué pasa con las contrataciones a empresas propias?  ¿Y la retención de aportes?”, completó la jefa de la bancada oficialista en la Cámara alta.

“La lista de irregularidades y manejo turbio del dinero es interminable. Si las hacen, las tienen que pagar. Corta”, remató Bullrich.

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