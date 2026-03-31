Bullrich denunció a Tapia ante la CONMEBOL

La titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado de la Nación, Patricia Bullrich, procedió este lunes a denunciar ante la Confederación Sudamericana de Fútbol a Claudio Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la AFA, respectivamente.

La legisladora expresó que el Comité de Ética de la casa madre del fútbol continental “debe investigar a fondo a esta mafia que conduce la AFA y ensucia al fútbol argentino”.

Denuncié a Tapia y Toviggino ante el Comité de Ética de la CONMEBOL. Deben investigar a fondo a esta mafia que conduce la AFA y ensucia al fútbol argentino.



A las mansiones, Ferraris y toda esa plata sucia que venimos viendo en los noticieros, me pregunto:



- ¿Dónde está la… pic.twitter.com/d9RMOaPGmD — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 15, 2025

“A las mansiones, Ferraris y toda esa plata sucia que venimos viendo en los noticieros, me pregunto: ¿Dónde está la plata que entra por la publicidad y por la Selección?”, inquirió la exministra de Seguridad.

Y prosiguió: “¿Por qué los premios a los campeones son más bajos que los vuelos de Tapia por el mundo? ¿Sur Finanzas manejando deudas de clubes a cambio de favores y votos?”.

“¿Qué pasa con las contrataciones a empresas propias? ¿Y la retención de aportes?”, completó la jefa de la bancada oficialista en la Cámara alta.

“La lista de irregularidades y manejo turbio del dinero es interminable. Si las hacen, las tienen que pagar. Corta”, remató Bullrich.