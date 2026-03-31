“Aquella parte del todo”, cuatro obras de Rubén de la Torre

Editorial Autores de Argentina presenta Aquella parte del todo, un libro con cuatro obras teatrales de Rubén De la Torre, prologado por Javier Daulte.

CAMBIOS

Fue una de las obras ganadoras del Concurso de Dramaturgia Luz Testigo, organizado por el Espacio Callejón en 2020.

Se estrenó en 2021 con dirección de Javier Daulte. Fue publicada por Funámbulos en su edición N° 55.

Participó del Festival Argentino de Teatro en Santa Fe. Integró el Festival Internacional de Buenos Aires en 2022. Fue estrenada también en Montevideo, Uruguay y en Ámsterdam, Holanda.

WALTER

La primera versión tuvo su estreno en 2016. La segunda en 2022. Fue seleccionada para participar del Festival de Puerto en Bahía Blanca.

LOS ASESINOS DE RAMÍREZ

Fue estrenada en 2011. En 2012 realizó funciones en varias ciudades de la provincia de Córdoba. Continuó el resto del año en Teatro del Abasto.

LOS MEJORES

Se estrenó en Espacio de Teatro Boedo XXI y ese mismo año se presentó en Teatro Municipal de Santa Fe. Se presentó en Bahía Blanca en 2021.

El autor

Rubén Emilio De la Torre es dramaturgo, director y actor. Se formó como actor y director con Ricardo Bartis y Javier Daulte. Como autor también con Javier Daulte y con Jorge Maestro en guion.

Es autor y director de las obras: Café intermedio (1997-Bahía Blanca); Los asesinos de Ramírez (2011 Teatro del Abasto); Los mejores (2013 Espacio de Teatro Boedo XXI); Barrilete Cósmico (2014 Ganadora de Mención Especial en Premios Artei 2013); Detectivitos (2015 El Tinglado Teatro); Magos (2016/2019 Espacio de Teatro Boedo XXI); Razones suficientes (2016 Teatro El Grito y Espacio Callejón); Cambios (2020 Ganadora del Concurso Luz Testigo. Obra dirigida por Javier Daulte en el Espacio Callejón. También estrenada en en 2024 en Ámsterdam, Holanda. Montevideo, Uruguay. Santa Fe, Argentina); De mariposas, grillos y luciérnagas (2021 Espacio de Teatro Boedo XXI); Walter (2022 Teatro La Gloria y Festival del Puerto, Bahía Blanca); Somos 5.

En 2022 hizo la asistencia artística de la obra Elsa Tiro, de Gonzalo De María, con dirección de Luciano Cáceres en el Teatro Regio.

En junio de 2025 lanzó el libro Aquella parte del todo, con cuatro de sus obras teatrales estrenadas. Con prólogo de Javier Daulte. Presentación en el Auditorio de Argentores.

En 2025 fue ganador del Premio Contar 10, realizado por AADET, con su obra Baltazar, al tiempo que obtuvo la Diplomatura en Dramaturgia del C. C. Paco Urondo.