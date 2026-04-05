Milei recibirá este martes a José Antonio Kast, presidente electo de Chile

El presidente Javier Milei recibirá este martes en Casa Rosada al flamante mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, luego de la reciente victoria en las urnas.

El encuentro será durante el mediodía, después del histórico triunfo de Kast, quien el último domingo derrotó en segunda vuelta a Jeannette Jara y sucederá a Gabriel Boric en el Palacio de La Moneda.

La vista del jefe de Estado del país trasandino –asumirá el 11 de marzo- representará su primer viaje internacional.

La reunión dará inicio a una etapa de cercanía política e ideológica entre ambos mandatarios,

Si bien todavía no hay una agenda oficial detallada, fuentes oficiales deslizaron que Milei y Kast conversarán sobre el fortalecimiento de la relación bilateral entre Argentina y Chile y la cooperación estratégica.

En detalle, se prevé que tracen lineamientos sobre seguridad, comercio y actualidad regional

Cabe recordar que tras la victoria electoral de la derecha en Chile, Milei felicitó públicamente a Kast y destacó que comparten “una visión ideológica”.