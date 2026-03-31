Cambio en la política cambiaria: En 2026, las bandas de flotación se actualizarán por inflación

Con el fin de “consolidar la estabilidad de precios”, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció este lunes el inicio de una nueva fase del programa monetario, con una modificación sustancial en el esquema de bandas cambiarias para evitar la disparada del dólar.

A través de un comunicado, el Banco Central informó que “los esfuerzos de la autoridad monetaria priorizarán el objetivo de alcanzar la convergencia de la inflación doméstica al nivel de inflación internacional”.

“El avance exitoso en la resolución de los desequilibrios macroeconómicos y la convalidación de la fortaleza del programa económico frente a la incertidumbre política originada por las elecciones de medio término amplían el horizonte de planificación, creando condiciones favorables para el crecimiento, la re-monetización de la economía y la acumulación de reservas internacionales”, argumentó la autoridad monetaria.

Profundización del esquema de agregados monetarios: fase de re-monetización 2026

Más información▶️ https://t.co/Ly1zNSz492 — BCRA (@BancoCentral_AR) December 15, 2025

Y adelantó que “el manejo de la política monetaria se orientará a que la oferta monetaria acompañe la recuperación de la demanda de dinero priorizando su abastecimiento a través de la acumulación de reservas internacionales”.

Por consiguiente, el Central dio a conocer que a partir del 1 de enero de 2026, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual informado por INDEC.

En sintonía, se iniciará “un programa de acumulación de reservas internacionales consistente con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios”.

Entre los argumentos de la medida, se destacó que “el escenario base de re-monetización del BCRA prevé un aumento de la base monetaria del 4,2 % actual a 4,8 % del PBI para diciembre de 2026, que podría ser abastecido mediante la compra de USD 10 mil millones sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos”.

“Un aumento adicional de la demanda de dinero de 1 % del PBI podría llevar las compras a USD 17.000 millones, sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos, sin requerir esfuerzos sostenidos de esterilización”, puntualizó el comunicado oficial.

A su vez, el monto de ejecución diaria del programa de acumulación de reservas estará alineado con una participación del 5 % del volumen diario del mercado de cambios, mientras que el Banco Central podrá concretar compras en bloque que de otra manera podrían afectar el buen funcionamiento y la estabilidad del mercado.

De cara al próximo año, el Banco Central pronosticó “un ciclo de expansión en la actividad económica y del crédito al sector privado, impulsado por incentivos de mercado que favorecen la inversión, las exportaciones y el consumo”.