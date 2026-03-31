Una discusión vecinal terminó en un ataque a balazos que dejó como saldo un hombre muerto, otro herido y un sospechoso detenido en Zárate.

Todo sucedió este domingo en el cruce de las calles Pacheco y Pasaje 01 de la mencionada ciudad del norte bonaerense y, según lo informado por fuentes policiales, las víctimas se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en la puerta de un kiosco, contexto en el que mantuvieron una discusión con un vecino del barrio y todo derivó en una brutal tiroteo, captado por una cámara de seguridad del loal comercial.

Las víctimas fueron identificadas como Franco Norberto –quien falleció en el lugar– y Alberto Gaitán –que resultó herido por un disparo y fue trasladado al hospital local, donde está fuera de peligro–, ambos mayores de edad, al tiempo que el agresor es Jonathan Adrián Castañera, de 34 años de edad.

De acuerdo a lo que se pudo reconstruir, el conflicto fue escalando hasta que el agresor extrajo un arma de fuego y efectuó varios disparos contra ambos hombres, para luego darse a la fuga.

#Criminal 🔫 Una discusión vecinal acabó en tiroteo en Zárate: Un muerto, un herido y un detenido



🚔 El terrorífico episodio sucedió el domingo frente a las puertas de un kiosco. Una cámara interior del local comercial captó parte de la secuencia, y el audio es verdaderamente… pic.twitter.com/lTl6e9RLgf — ANDigital (@ANDigitalOK) December 15, 2025

Tras el hecho, personal de la SubDDI Zárate y de la Comisaría Primera desplegaron un amplio operativo en la zona, incluyendo el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas. Gracias a estas tareas fue que se logró ubicar al presunto tirador cuando intentaba ingresar a su vivienda, ubicada sobre la calle Pacheco al 2700.

Al advertir la presencia policial, el sospechoso intentó escapar ingresando al inmueble, pero fue aprehendido en el marco de la flagrancia.

La UFI Nº del Departamento Judicial Zárate-Campana, a cargo del fiscal Alberto Gutierres, avaló el procedimiento y ordenó la requisa del domicilio para dar con el arma utilizada, además de continuar con la toma de declaraciones testimoniales.

La causa fue caratulada como “homicidio y lesiones” y continúa en etapa de investigación, al tiempo que Castañera se encuentra detenido.