Cuánto cuesta tener un hijo en Argentina

El INDEC dio a conocer este lunes la valorización mensual de la canasta de crianza de la primera infancia, la niñez y la adolescencia.

Se trata del índice oficial que incluye el costo de los bienes y servicios para el cuidado de bebés, niños y adolescentes, de acuerdo a la segmentación etaria.

En efecto, la canasta de crianza durante noviembre de 2025 se valorizó en $ 450.355 para menores de 1 año; $ 535.823 para infantes de 1 a 3 años; $ 454.165 para los tramos de 4 y 5 años; y $ 571.106 para niños, niñas y adolescentes de 6 a 12 años.

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La canasta de crianza durante noviembre de 2025 se valorizó en:

- $450.355 para menores de 1 año.

- $535.823 para infantes de 1 a 3 años.

- $454.165 para los tramos de 4 y 5 años.

- $571.106 para niños, niñas y adolescentes de 6 a 12 años.



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La canasta de crianza fue creada con el objetivo de situarse como una referencia en litigios para la Justicia de Familia a la hora de fijar las cuotas alimentarias que los padres deben abonar para cubrir las necesidades de sus hijos.

El índice se confecciona de acuerdo con los lineamientos del documento Costo de consumos y cuidados de la primera infancia, la niñez y la adolescencia.

La canasta incluye tanto el costo mensual para adquirir los bienes y servicios para el desarrollo de infantes, niñas, niños y adolescentes, así como el costo de cuidado que surge a partir de la valorización del tiempo requerido para dicha actividad.

Para el cálculo del costo de los bienes y servicios para el desarrollo de infantes, niñas, niños y adolescentes se toma el valor mensual de la canasta básica total del Gran Buenos Aires que difunde todos los meses el INDEC para la medición de la pobreza.

Dentro de la canasta básica se contempla tanto el costo de adquisición de los alimentos necesarios para cubrir los requerimientos energéticos mínimos, como el de los bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, vivienda).