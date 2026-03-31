Para Chiche Duhalde, “Cristina es una piedra en el zapato de la reconstrucción”

La exsenadora y diputada nacional del PJ, Hilda “Chiche” Duhalde, lanzó duras definiciones sobre la conducción del peronismo, la situación judicial de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el escenario político actual, al tiempo que se mostró a favor de una reforma laboral, aunque con fuertes advertencias.

En relación al liderazgo partidario, Duhalde fue categórica al referirse a Máximo Kirchner y al rumbo del justicialismo. “Nunca creí que Máximo Kirchner pudiera conducir al peronismo, pero nuestro partido... desde que murió Perón, el peronismo ha desaparecido como tal. Máximo no tiene ninguna capacidad de conducir”, afirmó.

La exlegisladora también relativizó el peso de las estructuras partidarias y sostuvo en diálogo con Delta 90.3 que el electorado ya no se identifica con las ideologías tradicionales. “Muy poco me importa lo partidario, porque pienso que las ideologías están desapareciendo. La gente ya no vota partidos, votan a personas que les parece más o menos interesante, por eso apareció Milei”, señaló.

Consultada sobre la detención de la expresidenta Cristina Kirchner, Duhalde consideró que la situación es correcta desde el punto de vista judicial y planteó que su figura sigue condicionando al espacio político. “Sí, está bien detenida… Cristina sigue siendo una piedra en el zapato de la reconstrucción”, expresó.

Por último, Chiche Duhalde se refirió al debate sobre una eventual reforma laboral y se mostró de acuerdo con avanzar en cambios, aunque marcó sus reparos tanto hacia el oficialismo como hacia el sindicalismo. “Yo creo que sí, pero con cuidado. Al gobierno no le tengo confianza y tampoco a los gremios”, concluyó.