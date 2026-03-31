Banco Nación entregó 20 mil créditos hipotecarios y Caputo habló de “justicia social”

Con la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, este lunes se llevó a cabo la firma de la escritura Nº 20.000, en el marco de la entrega de créditos hipotecarios del Banco Nación.

Durante el evento, los funcionarios destacaron la estrategia coordinada entre la entidad y la política habitacional del Gobierno nacional, “orientada a ampliar el acceso al financiamiento, dinamizar el mercado inmobiliario y acompañar el desarrollo económico con créditos de largo plazo, previsibles y eficientes”.

El nuevo hogar será para la familia Maidana–Medina, de Villa Celina (La Matanza), que accedió a su crédito en solo 70 días, señalaron desde la entidad.

Posteriormente, Caputo se expresó a través de sus redes sociales, y sorprendió con un mensaje en el que habló de “justicia social”.

“Esto es justicia social”, enfatizó el titular del Palacio de Hacienda. Y subrayó: “Que una familia tenga acceso a crédito hipotecario y no tenga que esperar a ahorrar 40 años para ver si puede llegar a comprar una vivienda”.