El exministro de Kicillof, Jorge D’Onofrio, negó las acusaciones de coimas ante la Justicia

El exministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, presentó este lunes un escrito, en el marco de la causa donde se encuentra procesado por presunto cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.

En la investigación impulsada por el fiscal Álvaro Garganta, D’Onofrio se encuentra bajo la lupa por supuestas irregularidades en las fotomultas y la VTV.

Al exfuncionario de Axel Kicillof se le endilga haber estado detrás de un esquema de retornos millonarios en la adjudicación del servicio de la VTV y la recaudación irregular con infracciones de tránsito.

Durante la indagatoria, D’Onofrio se defendió vía escrita de la acusaciones en su contra y negó haber cometido los delitos de delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.

La fiscalía sigue la pista de los retornos millonarios en la adjudicación del servicio de Verificación Técnica Vehicular (VTV), mediante una empresa interpuesta, al que se le atribuye desvío de fondos públicos.

También está en la mira la participación del exfuncionario en maniobras vinculadas a fotomultas de tránsito y un sistema de recaudación irregular, a través de gestores que ofrecían “descuentos” ilegales a infractores.