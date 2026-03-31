Un horrendo hecho sucedió en las últimas horas en Pilar donde un patrullero atropelló a una nena de 2 años de edad y hoy la menor se encuentra luchando por su vida en el Hospital Falcón, de Del Viso, a donde fue trasladada.

El incidente se produjo en la calle Salta al 1500 de Manuel Alberti, localidad del mencionado distrito del Conurbano bonaerense noroeste, por donde circulaba el móvil del Comando de Patrullas al mando de una mujer policía que, según los vecinos, manejaba hablando por teléfono.

A raíz del impacto, la niña recibió fuertes golpes en la cabeza, e incluso sufrió un hundimiento de cráneo, además de perforaciones en los pulmones, por lo que tras ser llevada al nosocomio fue internada en terapia intensiva.

#horror 🚔 Una nena de 2 años lucha por su vida tras ser atropellada por un patrullero en Pilar



👮🏽‍♀️ Sucedió este domingo por la tarde en la localidad de Manuel Alberti. A raíz del incidente, la menor sufrió contusiones en la cabeza y hundimiento de cráneo.… pic.twitter.com/KoeOPo3TD9 — ANDigital (@ANDigitalOK) December 16, 2025

La versión policial del hecho indica que la nena salió corriendo de su casa detrás del gato y que su aparición frente al vehículo fue “de improvisto” por lo que la uniformada muy poco pudo hacer para evitar impactarla.

Algunos vecinos sostuvieron que el móvil la arrolló “dos veces”, al circular hacia adelante y marcha atrás, pero esta versión parece tener sus puntos oscuros y ser aparentemente inverosímil.

Lo cierto es que la investigación del caso corre por cuenta de la UFI descentralizada de Pilar, a cargo del fiscal Andrés Quintana, quien ya ordenó que se releven las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona con el fin de vislumbrar qué fue lo que realmente pasó ayer alrededor de las 17 horas.

De hecho la cámara de una vivienda vecina (video que ilustra este artículo) capta el sonido del impacto, la posterior reacción de los vecinos y el paso del propio móvil trasladando a la menor arrollada al nosocomio, con las sirenas encendidas.