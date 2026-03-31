Buenos Aires renueva su oferta turística para celebrar las Fiestas

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para cerrar el año con una agenda turística renovada y una programación especial para vivir Navidad y Año Nuevo en el destino. Con propuestas temáticas, actividades nocturnas y ofertas gastronómicas, el distrito porteño abre la temporada de verano con nuevas experiencias para todos los gustos.

“Nuestro objetivo es que quienes elijan a Buenos Aires para venir a pasar las Fiestas puedan conectar con el lugar a través de una oferta turística especial, con experiencias novedosas y grandes eventos que proponen celebrar en cada rincón de nuestra Ciudad”, aseguró Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de la ciudad de Buenos Aires.

El Mirador Obelisco extiende su horario

Desde su apertura, el Mirador Obelisco se consolidó como una de las propuestas más innovadoras de Buenos Aires, donde vecinos y turistas encontraron una nueva manera de disfrutar del destino. Para fines de diciembre la experiencia será disfrutada por más de 10 mil visitantes, convirtiéndose rápidamente en un imperdible dentro de la oferta turística de la Ciudad.

Es por eso que, con el objetivo de acompañar la fuerte demanda, el servicio ampliará su horario de visita, que a partir del lunes 15 será de 9 a 21 horas.

Esta novedad está enmarcada en el programa Buenos Aires 24 horas, una iniciativa pensada para que quienes visitan, viven y disfrutan de la noche lo hagan con más seguridad, servicios y oportunidades, además de seguir potenciando la vida nocturna porteña.

Propuestas para vivir las Fiestas en Buenos Aires

Del jueves 18 al domingo 21, en la Plaza Sicilia (Avenida del Libertador y Avenida Sarmiento) tendrá lugar el Paseo Navideño, una experiencia inmersiva al aire libre que combina senderos de luz, instalaciones brillantes y pequeñas intervenciones artísticas. También habrá shows musicales y la tradicional Misa Criolla.

En diciembre vuelve al Teatro Opera ON Una mágica Navidad, un espectáculo que combina música, acrobacias, luces, efectos especiales y la presencia de Papá Noel. El show está pensado para que grandes y chicos vivan juntos una experiencia única, llena de emoción, fantasía y espíritu navideño.

La Casa de la Cultura contará con diferentes actividades para toda la familia. Hasta el martes 23, de lunes a sábado, Papá Noel compartirá un momento especial con los más chicos, para sacarse fotos y recibir las tradicionales cartas. Desde el jueves 11, el paso central es el escenario de los conciertos del Ensamble Vocal Noel, que se presenta con un repertorio de música coral, villancicos y melodías navideñas. La programación completa se puede consultar en la web.

Las plazas de la Ciudad tendrán propuestas gastronómicas, artistas itinerantes, juegos, cine y literatura. La iniciativa llegará a cuatro espacios verdes este fin de semana: el sábado, en Plaza Irlanda (Av. Donato Álvarez y Neuquén) y Parque Ferroviario Colegiales (Moldes y Virrey Arredondo); el domingo, en Parque Chacabuco (Av. Asamblea y Emilio Mitre) y Plaza Arenales (Mercedes y Pareja). Será de 16 a 22 y todas las sedes tendrán cierre musical.

Por otro lado, habrá centros comerciales a cielo abierto en puntos estratégicos de la Ciudad:

Av. Corrientes entre Pasteur y Av. Pueyrredón. Miércoles 17 de 18 a 20 h.

Olazábal entre Bauness y Pacheco, y Av. Triunvirato entre Blanco Encalada y Mendoza. Miércoles 17 de 18 a 20 h.

Av. San Martín entre Espinosa y Nicasio Oroño, y Av. Juan B. Justo entre Av. San Martín y Espinosa. Jueves 18 de 18 a 20 h.

Av. Álvarez Jonte entre Lope de Vega y Bermúdez. Jueves 18 de 18 a 20 h.

Av. Caseros entre Pepirí y Lavardén. Viernes 19 de 18 a 20 h.

Murguiondo entre Aquino y Sayos. Viernes 18 de 18 a 20 h.

Av. Boedo entre Av. Independencia y Av. San Juan. Sábado 20 de 10 a 12 h.

Av. Alberdi entre Cafayate y Larrazábal. Sábado 20 de 17 a 19 h.

Av. Rivadavia entre Acoyte y Parral, y Acoyte entre Rosario y Yerbal. Sábado 20 de 18 a 20 h.

Av. Avellaneda entre Nazca y Campana. Lunes 22 de 10 a 12 h.

Arenales entre Uruguay y Paraná, y alrededores de Plaza Vicente López. Lunes 22 de 17 a 20 h.

Av. Asamblea entre Emilio Mitre y Del Barco Centenera. Lunes 22 de 18 a 20 h.

Av. Cabildo entre Echeverría y Mendoza, Juramento entre Ciudad de la Paz y Vuelta de Obligado. Martes 23 de 18 a 20 h.

Av. Santa Fe entre Uriburu y Montevideo. Martes 23 de 17:30h a 20:30 h.

Opciones para disfrutar de la gastronomía porteña

En el marco del programa Navidad en los Mercados, el miércoles 17, en el Mercado de Belgrano; y el viernes 19, en el Mercado de San Nicolás; habrá actividades recreativas y festivas. Entre las propuestas, Papá Noel estará sacándose fotos con los chicos y recibiendo sus cartas; y habrá un Buzón Navideño para que los niños puedan dejar sus deseos. Además, ambos espacios contarán con un Árbol de Navidad.

El fin de semana del 20 y 21 se celebrará La Carta Argentina en el Hipódromo de Palermo. Se trata de un encuentro gastronómico con entrada libre y gratuita que propone un recorrido culinario que reúne a más de 30 productores y cocineros invitados. La feria contará con degustaciones, charlas, catas guiadas, espacios interactivos y puesteros dedicados a distintos productos regionales.

Estas nuevas actividades se complementan con los 56 restaurantes premiados por la Guía Michelin, entre los que se distinguen Aramburu, Don Julio, Trescha y Crizia. Además, la Ciudad cuenta con una gran cantidad de bares notables, restaurantes icónicos y pizzerías emblemáticas.

Los imperdibles de la Ciudad

Entre la oferta tradicional de Buenos Aires se destacan los paseos en catamarán a cargo de la empresa de transporte Sturla Viajes, que unen Puerto Madero con La Boca; la emblemática Calle Museo Caminito, uno de los puntos más significativos de la zona sur de la Ciudad; y múltiples espacios verdes, como el Jardín Japonés, el Ecoparque, el Jardín Botánico y la Reserva Ecológica Costanera Sur, entre otros.

La Ciudad de Buenos Aires es un destino de experiencias que durante todo el año tiene sus puertas abiertas para que los visitantes prueben sus más de 7 mil locales gastronómicos, visiten sus 287 teatros, conozcan sus 380 librerías y recorran sus 150 museos, además de poder disfrutar de una amplia agenda de espectáculos. Además, CABA fue elegida como Capital Mundial del Deporte 2027 por su liderazgo en la realización y promoción de este tipo de eventos.