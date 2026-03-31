Rosatti pidió ampliar los miembros de la Corte: “Se nos complica irnos de vacaciones”

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, volvió a aludir a la limitada composición del Máximo Tribunal y solicitó que se nombren más integrantes para que vuelva a estar conformada por cinco magistrados, el número que considera “ideal” e “histórico”.

“Estamos jugando un partido de fútbol de 11 con siete jugadores”, graficó, para dar cuenta de las dificultades en la actividad del día a día.

“Se nos complica irnos de vacaciones”, anexó el jurista, para luego informar que tienen “acuerdo todas las semanas” para fijar sentencias.

De todos modos, ponderó que a pesar de las dificultades logísticas, durante 2025 la Justicia alcanzó un récord histórico de sentencias, superando las 13 mil, la cifra más alta desde la creación del organismo.

En cuanto a la composición, mencionó en declaraciones a LN+ que la cifra ideal es cinco porque “la mayoría es tres y todos intervienen”.

🗣️ "Una Corte ideal sería de cinco integrantes"



El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, explicó por qué, según su opinión, ese es el número adecuado para el tribunal.



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Con el número actual, la redacción de sentencias se hace más difícil, aunque puso de relieve que el 98 % de las firmas son por unanimidad.

Acto seguido, deslizó que, idealmente, la Corte debería dedicarse únicamente a tratar temas “estrictamente constitucionales”.

Esto implicaría implementar más el recurso de casación, de modo que el tribunal solo tenga que revisar criterios una única vez, evitando convertirse en un “tribunal de tercera instancia”.

Acto seguido, comparó la Corte Argentina con la de Estados Unidos, que trata menos de 100 sentencias al mes, un hecho que atribuyó a una “sociología distinta” y destacó que “el abogado argentino es muy astuto”.