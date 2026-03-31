Durán Barba: “El peronismo es el típico partido del pasado y la UCR ya no juega”

El consultor político Jaime Durán Barba se refirió al actual estado del tablero nacional y destacó que “Javier Milei es el presidente argentino más conocido que ha habido en la historia”.

“La gente actual cambió totalmente, es activa, participa en todo, no está dispuesta a ser objeto de la política. Se terminaron los partidos políticos como eran, la gente actual quiere participar en todo, quiere meterse en todo”, introdujo.

En igual tono, planteó en declaraciones a Delta 90.3 que “actualmente, la gente se decide a votar por alguien más por lo que dice su entorno virtual o real que por lo que digan las propagandas, los candidatos”.

“La política se volvió eminentemente emotiva y frágil”, caracterizó el exasesor de Mauricio Macri y recordó que “Milei perdió estrepitosamente en septiembre y al mes ganó cómodamente, no hay un electorado fijo como antes”.

Acto seguido, evaluó que “de los medios antiguos el que más conserva espacio es la radio sin duda”, mientras que “las redes tiene una influencia descomunal”.

“Milei sabe comunicarse con este nuevo estilo, lo hace muy bien y da vuelta las cosas por eso. Curiosamente, lo que yo he visto es que normalmente tiene éxito y vira el electorado cuando hace lo que censuran todos los analistas serios”, acotó Durán Barba.

En ese sentido, mencionó que “de la derrota de septiembre al triunfo de octubre estuvo muy bien su concierto de rock, estuvo muy bien ser como es el. Ser un outsider, ser un tipo desconcertante que divierte a la gente”.

“El candidato que aburre, es el candidato que pierde y Milei sabe divertir a la gente”, enfatizó, para luego aseverar que “es un mensaje que tiene que ver con el lenguaje corporal, con que llora todo el tiempo, que da un mensaje muy simplón”.

En igual tesitura, manifestó que “lo que le pasa un político sin redes sociales hoy, es lo que le pasaba antes a alguien analfabeto”.

“Se necesita un equipo de prensa y también un equipo de prensa especializado en distintas redes”, sopesó.

Por otra parte, consideró que “ya pasó el tiempo de Mauricio Macri”, mientras que lo de “Horacio Rodríguez Larreta es difícil de predecir, pero creo que fue una buena jugada la suya de ir al Concejo de la Ciudad. En la Ciudad hizo una gran obra y podría eventualmente recuperarse”.

“Cristina Kirchner fue. El kirchnerismo es la típica formación política del pasado” y “Axel Kicillof si evolucionara ideológicamente tendría algún tipo de chance, pero su mente está en la década del 50 del siglo pasado”, anexó.

“Victoria Villarruel no creo que tenga un gran futuro. Los votos era de Milei, el que ganó fue Milei y el que gana es Milei con todo aquello que dicen los demás de él”, sopesó.

Al respecto, reiteró que “Javier Milei es el presidente argentino más conocido en la historia del mundo, incluso más que Carlos Menem, se vendió como que tuvo un gran impacto mundial, pero no fue tanto, de ninguna manera. Milei es una persona que levanta pasiones de todos lados”.

Finalmente, diagnosticó que “el peronismo es el típico partido del pasado” y “el radicalismo también cumplió su ciclo, yo creo que tiene gente muy valiosa, pero como tal el radicalismo ya no juega”.