El ministro de Economía, Luis Caputo, ponderó el sistema de acumulación de reservas internacionales y aclaró en cuanto al dólar que “el esquema de bandas se mantiene; el cambio es menor, pero es una mejora de lo que teníamos”.

#Dólar 💸 Cambio en la política cambiaria: En 2026, las bandas de flotación se actualizarán por inflación



💵 La medida anunciada por el Banco Central, regirá desde el 1 de enero, con el objetivo de consolidar “un programa de acumulación de reservas internacionales”.… pic.twitter.com/eOArOmzn04 — ANDigital (@ANDigitalOK) December 15, 2025

En tanto, afirmó que el programa económico del Gobierno probó ser “el más robusto de la época moderna”.

“Lidió con la peor herencia económica de la historia y estabilizó la situación sin caer en crisis: no hicimos plan Bonex, no hicimos default, no hubo corralito ni pesificación”, describió el titular del Palacio de Hacienda en el streaming ultraoficialista La Casa.

Acto seguido, reflexionó: “Se entiende la desconfianza en las políticas económicas de la política argentina. El segundo test que tuvimos fue el colapso en la demanda de dinero y la dolarización sin precedentes, y así todo el programa resistió”.

“Fue exitoso en su implementación y para aguantar el mayor embate dolarizador de los últimos tiempos”, exclamó Caputo.

#Reservas 💵 Luis Caputo calificó al programa económico como “el más robusto de la época moderna”



💬 El titular del Palacio de Hacienda destacó que se “lidió con la peor herencia económica sin caer en crisis”, y dijo que “no hicimos plan Bonex, ni default, ni corralito ni… pic.twitter.com/20PhcFX0VC — ANDigital (@ANDigitalOK) December 16, 2025

En igual tono, sostuvo que “este es el Gobierno que más reservas compró en la historia, pero el tema siempre fue acumular. Por cada dólar que la Argentina compró antes acumulaba poco”.

“Este Gobierno sufrió producto de la incertidumbre política, de un colapso en la demanda de dinero en el que la gente quiere dejar de tener pesos en el bolsillo. Ahora, desde el Tesoro tenemos refinanciamiento. A partir de enero, el Tesoro compra dólares, retiene y acumula reservas”, sentenció el funcionario.