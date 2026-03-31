martes 31 de marzo de 2026 - Edición Nº4392

Economía | 16 dic 2025

Orondo

Caputo calificó al programa económico como “el más robusto de la época moderna”

El titular del Palacio de Hacienda destacó que se “lidió con la peor herencia económica sin caer en crisis”. Dijo que “no hicimos plan Bonex, ni default, ni corralito ni pesificación”.

Luis Caputo.
TAGS: LUIS CAPUTO, HERENCIA, ESQUEMA BANDAS

El ministro de Economía, Luis Caputo, ponderó el sistema de acumulación de reservas internacionales y aclaró en cuanto al dólar que “el esquema de bandas se mantiene; el cambio es menor, pero es una mejora de lo que teníamos”.

En tanto, afirmó que el programa económico del Gobierno probó ser “el más robusto de la época moderna”

“Lidió con la peor herencia económica de la historia y estabilizó la situación sin caer en crisis: no hicimos plan Bonex, no hicimos default, no hubo corralito ni pesificación”, describió el titular del Palacio de Hacienda en el streaming ultraoficialista La Casa.

Acto seguido, reflexionó: “Se entiende la desconfianza en las políticas económicas de la política argentina. El segundo test que tuvimos fue el colapso en la demanda de dinero y la dolarización sin precedentes, y así todo el programa resistió”. 

“Fue exitoso en su implementación y para aguantar el mayor embate dolarizador de los últimos tiempos”, exclamó Caputo.

En igual tono, sostuvo que “este es el Gobierno que más reservas compró en la historia, pero el tema siempre fue acumular. Por cada dólar que la Argentina compró antes acumulaba poco”. 

“Este Gobierno sufrió producto de la incertidumbre política, de un colapso en la demanda de dinero en el que la gente quiere dejar de tener pesos en el bolsillo. Ahora, desde el Tesoro tenemos refinanciamiento. A partir de enero, el Tesoro compra dólares, retiene y acumula reservas”, sentenció el funcionario.

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