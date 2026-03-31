Conmoción en la Quinta de Olivos: hallan muerto a un soldado

Horas de tensión se viven en la Quinta Presidencial de Olivos, a raíz de la constatación de la muerte de un soldado del Ejército Argentino que cumplía tareas de vigilancia.

Según se informó oficialmente, en horas de la madrugada de este martes, “personal que presta servicio en la Residencia Presidencial de Olivos tomó conocimiento de un grave incidente ocurrido dentro del predio”.

En concreto, un efectivo del personal militar que cumplía funciones de seguridad en el lugar, fue hallado sin vida en uno de los puestos internos y extraoficialmente se supo que se trató de un suicidio.

De inmediato se activaron los protocolos correspondientes y acudieron servicios médicos de emergencia, que constataron el fallecimiento de Rodrigo Ruiz, de 21 años.

Por disposición del Juzgado Federal interviniente, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, se dio intervención a las distintas áreas de las fuerzas federales, a fin de llevar adelante las pericias necesarias y esclarecer las circunstancias del hecho.

Vale mencionar que la investigación se encuentra en curso y todas las hipótesis “permanecen bajo análisis”.

El Poder Ejecutivo indicó que “cualquier confirmación oficial será comunicada exclusivamente por la autoridad judicial competente”.