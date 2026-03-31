Impactante choque de patrulleros en La Matanza: Venían persiguiendo motochorros

Un impresionante choque de patrulleros se produjo en las últimas horas en La Matanza, secuencia que fue captada por una cámara de seguridad y cuyas imágenes grafican la violencia del impacto.

Cuatro efectivos del Comando de Patrulla Sur de la Policía Bonaerense resultaron heridos en el brutal choque sucedido este lunes poco antes de las 17 horas en el cruce de las calles Achupalla y Apipé de González Catán, localidad del mencionado distrito del Conurbano bonaerense oeste.

El incidente de tránsito ocurrió durante una persecución en la que ambos móviles policiales perseguían a una moto con dos sujetos sospechados de estar involucrados en un ilícito en la zona.

#AccidenteVial 🚔 Impactante choque de patrulleros en La Matanza: Dos patrulleros chocaron mientras venían persiguiendo motochorros.



💥 La colisión entre ambos vehículos fue captada por una cámara de seguridad, y a raíz del incidente cuatro policías resultaron heridos.… pic.twitter.com/80PodnNLH8 — ANDigital (@ANDigitalOK) December 16, 2025

Como consecuencia del impacto, los cuatro efectivos que se desplazaban en ambos patrulleros sufrieron distintas lesiones y debieron ser trasladados de urgencia al Hospital “Simplemente Evita”, ubicado en Catán.

Fuentes oficiales indicaron que todos los policías fueron asistidos por el personal médico y que permanecen fuera de peligro, aunque quedaron en observación.

Al mismo tiempo, se supo que se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar la mecánica del choque y establecer eventuales responsabilidades por este episodio, que generó preocupación entre los vecinos de la zona quienes presenciaron el despliegue de ambulancias y móviles policiales tras el hecho.

Desde la fuerza se informó que, pese a la violencia del impacto, no se registraron víctimas de gravedad y que los efectivos evolucionan favorablemente.