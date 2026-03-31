El Select despide la temporada con un especial de Carlos Gardel

Con un especial de Carlos Gardel, La Plata cerrará la temporada del Cine Select este viernes 19 de diciembre en la sala ubicada en el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha de 50 entre 6 y 7.

Abrirá el evento a las 19 Tango Bar en 35 milímetros de John Reinhardt, que combina romance, intriga y música y es la última de la serie de películas estadounidenses del músico realizadas por Paramount en Estados Unidos.

Cerrará el especial a las 20:30 horas El día que me quieras en 35 milímetros, también de Reinhardt, un melodrama emblemático en el que Gardel interpreta a un cantor que enfrenta el rechazo social mientras reconstruye su vida tras perder a su esposa.

La jornada es impulsada por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de La Plata en conjunto con el Ciclo Cinemecánica Nacional, el Festival Internacional de Cine Independiente de La Plata FestiFreak y la Cinemateca Nacional INCAA.

Cabe destacar que, a lo largo de 2025 y junto al Cine EcoSelect del Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas, el Cine Select ofreció una programación sostenida que favoreció el acceso a producciones nacionales e internacionales.