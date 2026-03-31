Siguen los movimientos: Tillard se va del Banco Nación

A horas de confirmarse la renuncia de Juan Pazo como titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), se supo de otro importante movimiento en la primera plana económica del Gobierno.

En concreto, el economista Daniel Tillard dejará la presidencia del Banco Nación, cargo que ocupaba desde días después de la asunción de Javier Milei como jefe de Estado.

En su reemplazo asumirá el actual vice, Darío Wasserman, funcionario de extrema confianza de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Desde el Ministerio de Economía destacaron que durante la gestión de Trillard “el banco volvió a trabajar de banco, se otorgaron 20 mil créditos hipotecarios y la entidad aumentó su participación de mercado de 12 a 18 puntos, entre otros logros”.

Tillard aseguró que “durante estos dos años el equipo del Banco ha cumplido el mandato de que la institución vuelva a desempeñar plenamente su rol como banco, en un contexto favorecido por las políticas impulsadas por nuestro Gobierno, de solvencia fiscal y de ordenamiento del balance” de la entidad.



