De la Sota advirtió por la “trampa” de la reforma: “Legitima la precarización”

La diputada nacional de Defendamos Córdoba, Natalia de la Sota, cuestionó el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno y pidió a los legisladores del peronismo que tengan “coherencia” ante un “gravísimo” contexto económico.

“Esta reforma laboral es una trampa que nos están tendiendo”, puntualizó, para luego dar cuenta que “cualquier reforma de la legislación laboral no crea empleo. Esto está clarísimo y lo sabemos, ni mejora las condiciones de trabajo”.

En concreto, evaluó que la iniciativa de Javier Milei “está pensada para legitimar la precarización laboral”. Y remarcó que resulta incomprensible que haya dirigentes peronistas dispuestos a acompañarla. “Yo espero que pensemos, los peronistas, quienes nos decimos peronistas, que con toda claridad no podemos aceptarlo”, enfatizó en declaraciones a Radio 10.

“Distinto sería discutir actualizaciones laborales en un modelo que busque crear empleo registrado, cuidar empresas, PyMEs, producción nacional”, enumeró, pero advirtió que hoy ocurre lo contrario: “Estamos viendo despidos masivos permanentemente, empresas que cierran y dejan despedidos a 200, 300 trabajadores”.

Acto seguido, arremetió: “No estamos encontrando nada a favor de los trabajadores ni de la clase media en este gobierno. Nada, nada”.

“Este Gobierno busca beneficiar a ese 20 % de la población que siempre tuvo posibilidades, dándole un empuje a la timba financiera. Este 80 % de la población queda afuera”, sopesó la hija del exgobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota.

Por otra parte, confirmó que continuará en su bloque Defendamos Córdoba, que integró tras las últimas elecciones. “Me parece que es lo más coherente. No voy a salir corriendo a buscar un resguardo en algún interbloque”, expuso y criticó la actual configuración del peronismo cordobés en la Cámara de Diputados: “el peronismo de Córdoba hoy está en un bloque que está presidido por la presidenta del PRO de Santa Fe. Hay cosas que requieren coherencia”.

“No soy justiciera, soy justicialista. Me importa mirar para adelante y ver qué se puede armar a futuro. Hay muchísimos hombres y mujeres en el peronismo que podemos empezar a pensar en una cosa distinta”, se esperanzó.

“La gente está muy mal. Las familias están endeudadas, los trabajadores suplicando no ser despedidos y los salarios absolutamente pisados. No hay ninguna posibilidad de que esto llegue a buen puerto”, alertó.

De todos modos, reflexionó: “Depende de nosotros. Tenemos que encontrar el camino, las nuevas ideas, la nueva forma de comunicar y de representar a los argentinos. Nos tienen que dar esa posibilidad; nos la tenemos que dar”.