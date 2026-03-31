Milei blandió la motosierra al recibir al chileno Kast: “Relación fructífera”

El presidente de la Nación, Javier Milei, recibió este martes en Casa Rosada al mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, a quien le deseó “el mayor de los éxitos en su gestión”.

“La elección de nuestro país como primer destino internacional del Presidente electo de Chile da cuenta de la importancia estratégica de la relación bilateral, que ingresará en una etapa de renovado impulso y compromiso frente a los principales desafíos de la agenda común, así como de los asuntos regionales y globales”, expuso el Gobierno.

Asimismo, dieron cuenta que “en atención a la invitación formulada por el Presidente electo, confirmó su participación en la ceremonia de transmisión del mando presidencial en la República de Chile, que tendrá lugar el próximo 11 de marzo.

#CasaRosada 🇨🇱 Javier Milei blandió la motosierra al recibir al chileno José Antonio Kast: “Relación fructífera”



🤝 Los mandatarios establecieron prioridades en materia de seguridad, lucha contra el crimen organizado, promoción del comercio y las inversiones.… pic.twitter.com/xxav4DGWMY — ANDigital (@ANDigitalOK) December 16, 2025

Según se detalló desde la Oficina del Presidente, en esta primera reunión, ambos mandatarios “trazaron una hoja de ruta para el trabajo conjunto a partir de marzo próximo, cuando Kast asuma”, y “establecieron prioridades en materia de seguridad regional y fronteriza, lucha contra el crimen organizado transnacional, promoción del comercio y las inversiones, y cooperación en sectores clave de la economía”.

Con este objetivo, los presidentes “instruyeron a sus equipos de trabajo a iniciar contactos para retomar las reuniones de los principales mecanismos de la agenda bilateral a fin de avanzar en la construcción y el afianzamiento de una relación fructífera y moderna, que potencie el desarrollo económico y la prosperidad de nuestros países”.

“Los principios rectores que guiarán esta nueva etapa del relacionamiento bilateral serán, ante todo, la defensa de la libertad, la vida y la propiedad privada, en un espíritu de cooperación y confianza mutua, y con la decidida voluntad política de inaugurar un camino sostenido de crecimiento para ambos países y de mayor seguridad en la región”, concluyó el comunicado oficial.