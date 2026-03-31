Una madre gastó en el casino $ 17 millones que eran para la fiesta de egresados de su hija

Un alarmante caso de ludopatía ssalió ala luz en la localidad de Eldorado, Misiones, cuando una mujer jugó en el casino una millonaria suma dinero destinada al egreso de su hija.

El hecho tomó estado público y se viralizó a nivel nacional por los ribetes particulares: una madre que tenía a su cargo administrar los fondos recaudados para la fiesta de egresados de su hija y sus compañeros, y gastó más de $ 17 millones de pesos en el casino, previstos para pagar los servicios del evento.

Los padres y alumnos de la Escuela Provincial de Comercio Nº 19 habían recaudado dinero desde abril con el objetivo de financiar la fiesta de egresados.

La mujer responsable del manejo de los fondos, identificada como Romina E., sólo había hecho una seña en el salón, pero no abonó el resto d los servicios contratados -catering, DJ, sonido, iluminación, fotografía-.

Cuando los restantes padres intentaron cerrar cuentas con los proveedores, descubrieron que el faltante de dinero.

En ese momento, la mujer admitió por mensaje que había perdido el dinero en el casino. Luego de la confesión, abandonó los grupos de WhatsApp, desapareció y los efectivos policiales comenzaron a buscarla intensamente.

Por el suceso, hay una denuncia penal en curso y la Justicia investiga la presunta estafa y el destino de los fondos.

Pese al impacto de lo acontecido, los estudiantes lograron hacer la fiesta gracias a la ayuda de otros padres, proveedores y hasta de la municipalidad.