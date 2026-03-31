Magario despejó dudas y renunció a su banca como diputada

La vicegobernadora bonaerense Verónica Magario presentó este martes la renuncia a su banca como diputada provincial electa por la Tercera Sección Electoral.

Tras el recambio legislativo y las indefiniciones crecientes, trascendieron distintas especulaciones en el peronismo con lo que sucedería respecto a la banca de Magario en la Cámara baja y lo hubiese significado un pedido de licencia.

Es que en el Senado bonaerense aún debe realizarse la sesión extraordinaria para definir las autoridades de la Cámara alta.

Con la interna peronista en stand by, el kirchnerismo reclamó la sesión extraordinaria para tratar proyectos que se encuentran próximos a perder estado parlamentario.

Asimismo, ha ido en aumento la presión para designar al vicepresidente primero del Senado.

Desde el kirchnerismo insisten en que ese sillón debe ser para el intendente de José C. Paz, Mario Ishii.

En reemplazo de Magario, asumirá la banca como diputada Silvina Nardini, del Frente Grande.