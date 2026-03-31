Gobernadores del PJ enfrentados a Milei denuncian “discriminación” contra sus provincias

Gobernadores peronistas enfrentados al presidente Javier Milei se reunieron este martes para denunciar un “ajuste discrecional” de la Casa Rosada sobre sus respectivas provincias.

En la Casa de la Provincia de La Pampa se dieron cita el anfitrión Sergio Zilliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Elías Suárez (Santiago del Estero) y Gildo Insfrán (Formosa). También dijeron presente los diputados nacionales de Unión por la Patria.

“Las provincias argentinas, a partir del retiro de la Nación, asumieron casi en soledad la prestación de los servicios públicos indelegables, cuya transferencia no fue acompañada de las partidas correspondientes. Con el gobierno nacional actual se agrega un cúmulo de incumplimientos y de deudas, más la interrupción de la obra pública en todo el territorio nacional”, advirtieron los mandatarios provinciales.

Y continuaron: “Cada decisión del actual gobierno nacional agrava la situación; hasta la reforma laboral que hoy plantea se convirtió en un instrumento impensado para generar más desfinanciamiento federal”.

“Resulta imperioso entonces rediscutir el federalismo pensado como herramienta estratégica para lograr el desarrollo y la inclusión”, graficaron los gobernadores, a la vez que rechazaron las propuestas que “pretendan quitar recursos y derechos a las provincias y a sus habitantes, en especial a los productores y trabajadores”.

Posteriormente, en declaraciones a la prensa, Melella fue sumamente crítico de la Ley de leyes que busca sancionar el oficialismo. “En el Presupuesto se traduce el ajuste sobre las provincias”, objetó el mandatario fueguino.

En la misma línea, Quintela indicó que las provincias presentan “dificultades para cumplir nuestras obligaciones”.

“Nuestras provincias son discrecionalmente discriminadas por el Poder Ejecutivo”, sentenció.