Política | 16 dic 2025
Legislatura bonaerense
Diputados realizó la última sesión del año y completó las vicepresidencias vacantes
La Cámara baja también avanzó con el tratamiento de una serie de proyectos que perdían estado parlamentario. Entre ellos, la modificación de la Ley de Adopción para agilizar y optimizar los procesos.
En la última sesión del año, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires completó este martes las vicepresidencias vacantes y trató una serie de iniciativas que estaban próximas a perder estado parlamentario.
Previo a la sanción de la Ley de Endeudamiento, el cuerpo había realizado la sesión preparatoria, donde se oficializó a Alejandro Dichiara como presidente de la Cámara baja nuevamente y se designaron a la mayoría de las autoridades.
Restaban dos vicepresidencias por definir, que se completaron finalmente: juraron como vicepresidentes Matías Civale, de la bancada UCR + Cambio Federal, y Blanca Alessi, del bloque Unión y Libertad.
Durante la sesión también prestaron juramento los legisladores Manuel Passaglia, María Silvina Nardini –en la banca que había obtenido Verónica Magario-, José Ignacio Rossi –en reemplazo de Gustavo Pulti, con licencia extraordinaria-, y Fernanda Coitinho.
Entre las iniciativas tratadas durante el debate, se aprobó el proyecto que sustituye artículos de la Ley 14.528 Ley de Adopción, mejorando y agilizando los procesos.
También la modificación del artículo 2° de la Ley 12.490 y sus modificatorias, de creación de la Caja de Previsión Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la provincia de Buenos Aires.
Asimismo, se votó el proyecto de ley que regula el uso de los teléfonos celulares y las pantallas tecnológicas en las aulas de los establecimientos educativos de gestión estatal y privada del nivel secundario de la Provincia.