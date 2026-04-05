Diputados realizó la última sesión del año y completó las vicepresidencias vacantes

En la última sesión del año, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires completó este martes las vicepresidencias vacantes y trató una serie de iniciativas que estaban próximas a perder estado parlamentario.

Previo a la sanción de la Ley de Endeudamiento, el cuerpo había realizado la sesión preparatoria, donde se oficializó a Alejandro Dichiara como presidente de la Cámara baja nuevamente y se designaron a la mayoría de las autoridades.

Restaban dos vicepresidencias por definir, que se completaron finalmente: juraron como vicepresidentes Matías Civale, de la bancada UCR + Cambio Federal, y Blanca Alessi, del bloque Unión y Libertad.

Durante la sesión también prestaron juramento los legisladores Manuel Passaglia, María Silvina Nardini –en la banca que había obtenido Verónica Magario-, José Ignacio Rossi –en reemplazo de Gustavo Pulti, con licencia extraordinaria-, y Fernanda Coitinho.

Entre las iniciativas tratadas durante el debate, se aprobó el proyecto que sustituye artículos de la Ley 14.528 Ley de Adopción, mejorando y agilizando los procesos.

También la modificación del artículo 2° de la Ley 12.490 y sus modificatorias, de creación de la Caja de Previsión Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la provincia de Buenos Aires.

Asimismo, se votó el proyecto de ley que regula el uso de los teléfonos celulares y las pantallas tecnológicas en las aulas de los establecimientos educativos de gestión estatal y privada del nivel secundario de la Provincia.