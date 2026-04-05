AquaLab, la primera calculadora de huella hídrica de América Latina

En el marco de los programas Ciudadanía Global y Escuelas Verdes del Ministerio de Educación de la Ciudad se desarrolló AquaLab: aprendé, medí y actuá, la primera aplicación bilingüe (español–inglés) en América Latina que permite a los usuarios medir la huella hídrica a partir de los consumos diarios, ofreciendo un informe personalizado con recomendaciones y acciones prácticas para reducirla.

Su diseño está pensado para integrarse en proyectos institucionales de educación ambiental integral y en propuestas pedagógicas vinculadas a las competencias globales y al desarrollo sostenible, promoviendo la participación activa de las comunidades educativas en la construcción de soluciones ante los desafíos actuales.

Como parte de la experiencia, la aplicación también permite sumarse a la Declaración por el Agua, renovando el compromiso individual y colectivo con su preservación.

En suma, AquaLab se incorpora como un recurso que fortalece las propuestas de educación ambiental y climática en las escuelas de la Ciudad a través del uso de herramientas de medición, innovación pedagógica y cultura del dato, impulsando aprendizajes significativos que vinculan el conocimiento, la participación y el cuidado del ambiente.

Los interesados pueden acceder a la calculadora de huella hídrica de manera simple y gratuita haciendo click acá.