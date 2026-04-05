UCR+Cambio Federal cierra filas con la Coalición Cívica en la Cámara baja bonaerense

Los titulares de los bloques de UCR + Cambio Federal y Coalición Cívica-ARI en la Cámara de Diputados bonaerense, Diego Garciarena y Andrés de Leo, respectivamente, confirmaron que acordaron encarar un “trabajo conjunto” a nivel legislativo..

Así quedó establecido tras una “excelente reunión” que mantuvieron, de acuerdo a lo informado por ambos a través de las redes sociales.

“Conformaremos un interbloque de trabajo y llevaremos adelante una oposición responsable y constructiva en el nuevo esquema legislativo”, enfatizaron.

Mantuvimos una excelente reunión entre los bloques de la UCR + Cambio Federal y la Coalición Cívica y acordamos un trabajo conjunto en materia legislativa en el ámbito de la Cámara baja provincial.



Conformaremos un interbloque de trabajo y llevaremos adelante una oposición… pic.twitter.com/qrebJ6KwDo — Diego R Garciarena (@dgarciarena) December 16, 2025

Asimismo, dieron cuenta que “más allá de las diferencias lógicas, nos impulsa la firme voluntad de defender los intereses de nuestra provincia, de nuestros vecinos y de un federalismo justo y equitativo”.

“Arrancamos un camino que se irá profundizando en un trabajo conjunto que nos permita abordar los temas y las soluciones que demandan los bonaerenses”, completaron.

Así las cosas, el interbloque entonces queda conformado por Diego Garciarena, Silvina Vaccarezza y Matias Civale (UCR+Cambio Federal) y Andrés De Leo, Romina Braga y Luciano Bugallo.