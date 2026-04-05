domingo 05 de abril de 2026 - Edición Nº4397

Política | 17 dic 2025

Legislatura

UCR+Cambio Federal cierra filas con la Coalición Cívica en la Cámara baja bonaerense

“Conformaremos un interbloque de trabajo y llevaremos adelante una oposición constructiva en el nuevo esquema legislativo”, anunciaron los referentes de ambas bancadas.

Diego Garciarena y Andrés De Leo.
TAGS: DIEGO GARCIARENA, ANDRES DE LEO, OPOSICION BONAERENSE

Los titulares de los bloques de UCR + Cambio Federal y Coalición Cívica-ARI en la Cámara de Diputados bonaerense, Diego Garciarena y Andrés de Leo, respectivamente, confirmaron que acordaron encarar un “trabajo conjunto” a nivel legislativo..

Así quedó establecido tras una “excelente reunión” que mantuvieron, de acuerdo a lo informado por ambos a través de las redes sociales.

“Conformaremos un interbloque de trabajo y llevaremos adelante una oposición responsable y constructiva en el nuevo esquema legislativo”, enfatizaron.

Asimismo, dieron cuenta que “más allá de las diferencias lógicas, nos impulsa la firme voluntad de defender los intereses de nuestra provincia, de nuestros vecinos y de un federalismo justo y equitativo”. 

“Arrancamos un camino que se irá profundizando en un trabajo conjunto que nos permita abordar los temas y las soluciones que demandan los bonaerenses”, completaron.

Así las cosas, el interbloque entonces queda conformado por Diego Garciarena, Silvina Vaccarezza y Matias Civale (UCR+Cambio Federal) y Andrés De Leo, Romina Braga y Luciano Bugallo.

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