Atención estatales bonaerenses: el aguinaldo estará depositado el día 20

El Gobierno bonaerense informó que este sábado estará depositado el medio sueldo anual complementario correspondiente a diciembre.

La administración de Axel Kicillof precisó que esto se da “en cumplimiento de sus obligaciones, aún en un contexto de emergencia económica y asfixia financiera inédita por parte del Gobierno nacional hacia la Provincia”.

“La economía bonaerense atraviesa una crisis económica profunda y transversal, con destrucción de empleos y cierres de empresas en todo el territorio provincial, lo que ha ocasionado pérdida de recursos permanente debido a la caída de la recaudación, tanto para la Provincia como para los municipios”, contextualizaron.

Del mismo modo, dieron cuenta que “a esto se suma el recorte ilegal de transferencias obligatorias no automáticas por parte del Gobierno nacional, y la interrupción de obras y programas en toda la provincia, por lo cual acumula una deuda para con las y los bonaerenses de $ 12,9 billones”.

“Es en ese marco en el que, con gran esfuerzo, el Gobierno provincial cumple con esta obligación para con sus trabajadores y trabajadoras, que con enorme compromiso en su trabajo diario resultan indispensables para el funcionamiento del Estado”, puntualizó el Ejecutivo a través de un comunicado.

Y cerró: “Desde el inicio de la gestión del Gobernador Axel Kicillof, el Gobierno de la Provincia ha mantenido su compromiso con el sostén de los puestos de trabajo y una mejora en la calidad de las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras y lo seguirá haciendo”.