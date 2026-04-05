La gira mundial de Midnight Til Morning tendrá su escala en Argentina

Midnight Til Morning el grupo de pop rock que está conquistando a fans de todo el mundo con su química y armonías impecables, se presentará en Buenos Aires el jueves 16 de abril en Niceto Club de Palermo, con entradas ya a la venta a través de Venti.

De la pantalla al escenario, Midnight Til Morning es una banda transatlántica de pop-rock formada en tiempo real en “Building the Band” de Netflix. Reunidos mediante audiciones a ciegas, los australianos Conor Smith (22) y Mason Watts (25) unieron fuerzas con los estadounidenses Shane Appell (22) y Zach Newbould (22), captando rápidamente la atención mundial con su química en el escenario y armonías impecables.

Procedentes de carreras solistas, los cuatro plasman sus estilos individuales en un sonido colaborativo que fusiona himnos modernos del pop y el rock. Su sencillo debut, “Bye”, coescrito con creadores de éxitos como Benson Boone, Harry Styles, Sabrina Carpenter y Shawn Mendes, marcó el comienzo de lo que promete ser un año decisivo para el grupo.

A medida que la trayectoria de la banda se desarrollaba en pantalla, los espectadores seguían la intensidad y la conexión entre los chicos tras bambalinas, factores que conectaron especialmente con el público más joven. Combinados con unas voces excepcionales y un vínculo natural, estos elementos forman la base de algo mucho más allá de un típico debut.

Mason empezó a cantar de joven, en bares de karaoke, donde sus padres notaron su potencial y lo animaron a seguir adelante. Tras terminar la escuela, comenzó a grabar y publicar una serie de temas pop, creando poco a poco una audiencia y formando un equipo creativo. Finalmente, presentó su trabajo en Big Sound, una de las conferencias musicales más influyentes de Australia.

Conor, por su parte, creció en la Costa Central de Nueva Gales del Sur, Australia. Autodidacta desde pequeño, comenzó con el ukelele antes de tocar la guitarra y aprender a componer canciones. Como alguien que a menudo se sentía excluido en la escuela, la música y la composición se convirtieron en un espacio seguro para expresar lo que no siempre era fácil de decir.

Al otro lado del mundo, en Nueva York, Shane comenzó a tocar la batería con tan solo cinco años, y más tarde se expandió a la guitarra y la composición. Aunque es un intérprete enérgico y apasionado, Shane se describe a sí mismo como una persona reservada y familiar que mantiene a la banda con los pies en la tierra tanto dentro como fuera del estudio.

Completando el cuarteto, Zach, criado en Massachusetts, cantaba incluso antes de aprender a hablar. Su familia lo recuerda tarareando en casa de niño, y nunca paró. A los diez años, comenzó a tomarse la música en serio y a componer canciones, actuando siempre que podía. Apasionado por las voces potentes y las melodías emotivas, Zach fue construyendo gradualmente una base de fans y un sonido que refleja tanto pasión como vulnerabilidad.

Con su talento individual y colectivo ya demostrado, la banda ahora cuenta con el apoyo de Chugg Music, que ha firmado con el grupo, incluyendo la gestión global. Andrew Stone, director ejecutivo de Chugg Music, lidera la estrategia y el desarrollo, mientras que Michael Chugg AM, figura legendaria de la industria musical australiana e internacional, aporta décadas de experiencia al equipo.

Desde momentos virales hasta el furor en streaming, rápidamente se hicieron con una base de seguidores a nivel global atraídos por sus armonías, su corazón y su carisma. Ahora, Midnight Til Morning sale de la pantalla y sube a los escenarios de todo el mundo con su primera gira mundial, un espectáculo en vivo que promete energía pura y momentos inolvidables.