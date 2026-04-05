Fue reinaugurada la histórica plaza Vicente López y Planes de Olivos

La Municipalidad de Vicente López reinauguró la histórica plaza Vicente López y Planes, “más verde, segura y moderna para que la disfruten los vecinos de Olivos”.

“Transformamos este espacio respetando y cuidando su patrimonio histórico, cultural y natural”, se expresó desde la comuna.

En este sentido, detallaron que la renovación incluyó la preservación de todo el arbolado mediante estudios especializados, la recuperación integral del césped, nuevas veredas, senderos y canteros.

Además, sumaron bancos, mesas, cestos, bebederos y realizamos una revisión técnica completa de los faroles históricos.

Vale destacar que los más chicos también fueron parte de la planificación ya que se amplió el sector de juegos infantiles y ahora cuenta con equipamiento moderno, seguro y para todas las edades.

Además, crearon un Memorial Histórico que reúne todas las placas conmemorativas y restauraron el monumento a los caídos en defensa de las Islas Malvinas.

“También respetamos los símbolos más queridos por los vecinos, como la tradicional calesita y el Monumento a Vicente López y Planes”, ponderó la jefa comunal, Soledad Martínez.

Y cerró: “Esta obra permitió adaptar la plaza a las nuevas formas de vivir el espacio público, pensando en cómo la utilizan hoy los vecinos y en el rol que cumple dentro del barrio de Olivos”.