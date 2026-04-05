Argentinos, ¡a las cosas!

Siguiendo las huellas de una serie de palabras provisto de un método paranoico-crítico emparentado con el de Salvador Dalí, Martín Kohan se pregunta, en este ensayo en el que brillan su pluma y su capacidad para establecer conexiones impensadas, sobre lo argentino ¿Qué somos, qué nos define?

Con ojo agudo y pensamiento audaz, Kohan nos propone veinticinco postales significativas en la construcción de lo que consideramos la argentinidad; y al hacerlo, nos ofrece un viaje por la historia y el territorio nacional desprejuiciado y gozoso.

“De manera que esa noche, la noche del 24 de septiembre de 1923, le tocó al argentino Luis Ángel Firpo ser el héroe, le tocó ser el titán mayor, le tocó el brillo, le tocó la historia, pero le tocó también perder. ¿Y no fue más argentino por eso, de alguna manera, al conjugar hazaña y derrota,

al conjugar mérito y caída?”.

A cien años de las primeras indagaciones sobre dónde estriba la argentinidad, llevadas adelante por intelectuales como Jorge Luis Borges, Leopoldo Lugones y Ricardo Güiraldes, pero también por Nicolás Olivari, Roberto Arlt, los hermanos González Tuñón y Roberto Mariani, entre otros, que se preguntaron con osadía por dónde pasaba el “meridiano cultural” argentino, Martín Kohan se inscribe en esa tradición y ensaya nuevas respuestas a preguntas casi tan antiguas como la propia idea de nación.

El autor

Martín Kohan (Buenos Aires, 1967) ha publicado, entre otras novelas, Dos veces junio, Museo de la Revolución, Ciencias Morales, Fuera de lugar y Confesión; y, entre otros ensayos, El país de la guerra, Ojos brujos, 1917 y La vanguardia permanente. En colaboración con Ricardo Cohen, Desde La Boca.

Enseña Teoría Literaria en la Universidad de Buenos Aires y Narrativa Argentina en la Universidad Nacional de las Artes.



