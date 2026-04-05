Tolosa Paz rechazó el “trágico” presupuesto libertario

La diputada nacional de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, rechazó el presupuesto y las reformas impulsadas por el Gobierno nacional y advirtió que estas medidas profundizan el ajuste, la precarización laboral y la pérdida de soberanía.

“Va a tener presupuesto, pero es intocable. No garantiza nada para la gente: asegura más ajuste. No garantiza la continuidad del Garrahan, ni la obra pública, ni que no se tome más deuda. Nada de eso está contemplado”, lamentó la legisladora peronista en torno a la ley de leyes.

En cuanto a la estrategia parlamentaria de La Libertad Avanza, advirtió que “se arranca votando el presupuesto de Milei y después no nos queda margen para dar vuelta la historia de este presupuesto trágico”.

“Aparecieron agrandados, con la soberbia de haber ganado, y firmaron con entusiasmo la derogación de la ley de discapacidad. Sería mucho más inteligente buscar un equilibrio, pero eligieron el ajuste brutal”, lamentó en declaraciones a Delta 90.3.

Por otra parte, puso de relieve que “la reforma no va a mejorar la vida de los argentinos. Puede haber crecimiento para el Gobierno, pero sin generar un solo puesto de trabajo. Lo que buscan es la extranjerización del país”.

“La reforma laboral trae un negocio financiero, no más derechos ni empleo”, resumió Tolosa Paz y recordó que “desde que llegó Milei, perdimos 169 mil trabajadores privados y 205 mil si sumamos a los trabajadores públicos”.

“Podrán mostrar crecimiento y sostener una inflación ficticia, pero no van a poder tapar que no tienen acumulación de reservas. Este modelo va a fracasar”, sentenció la diputada de UxP.