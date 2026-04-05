Lali arrasó en su quinto Vélez para coronar un 2025 inolvidable

Tras un año excepcional, Lali cerró una etapa clave regresando al Estadio Vélez y convirtiéndose en la primera artista en realizar cinco shows completamente agotados en un mismo año en ese escenario, convocando a más de 200 mil personas.

En estas presentaciones presentó su álbum No vayas a atender cuando el demonio llama, que ya supera los 35 millones de reproducciones, alcanzó el Top 5 Global de Spotify y se consolidó como el disco argentino más vendido del año. Su presente artístico anticipa nuevos proyectos y escenarios de gran escala para 2025.

Tras un tour que la llevó por 19 ciudades de Argentina, Uruguay y España —incluyendo Córdoba, Rosario, Mar del Plata, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Corrientes, Santa Fe, San Luis, San Juan, Mendoza, Barcelona, Sevilla, Madrid y Montevideo— la diva pop cerró esta etapa con una celebración inolvidable en La Rambla.

Su impacto trascendió los escenarios: LALI: La que le gana al tiempo, su película documental producida en Argentina y estrenada recientemente en Netflix, ya fue vista por millones de personas, retratando con fuerza y sensibilidad su proceso de transformación personal y artística.

En este mismo año, Lali se convirtió en la artista más ganadora en la historia de los Premios Gardel, alcanzando 13 galardones, un reconocimiento a su trayectoria, su vigencia y su visión artística.

En una noche de cierre de año, Lali tomó el escenario de Vélez con una presencia descomunal, hipnotizando a miles de personas desde el primer segundo. Con una mega producción que no dio respiro, y en medio de una jornada marcada por el calor y el clima veraniego, el show reunió a 31 artistas en escena —banda, 16 bailarines, 16 drags, músicos, coristas, vientos e invitados sorpresa— y se transformó en un viaje audiovisual y sonoro de impacto total.

Bajo la dirección general de Lautaro Espósito, la dirección musical de Juan Giménez Kuj, y un equipo creativo integrado por Chipi Rud, Lu Torfano, Tomi Luján, Fran Azorai y Carolina Cohen, junto a una puesta escénica diseñada por Sergio Lacroix, la experiencia se consolidó como un espectáculo de nivel internacional.

Los hits fueron encendiendo la noche uno tras otro: “Lokura”, “Sexy”, “2 son 3”, “Obsesión” y “N5” se enlazaron con himnos como “Boomerang”, “Incondicional” y “Ego”, y con una versión íntima y conmovedora de “No hay héroes” en guitarra.

El ya emblemático pogo lalero hizo temblar el estadio con “33”, cuando Dillom irrumpió cantando desde el público, seguido por “Plástico”, “Fanático” y “Pendeja”.

La noche también dejó lugar para “Soy” y su bandera de diversidad que abraza a todos, coronada por una interpretación especial de “Soy lo que soy” junto a Sandra Mihanovich, antes de un cierre arrollador con “Payaso” y “No me importa”, cantadas con euforia total por un estadio entregado.