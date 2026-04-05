Espectáculos | 17 dic 2025
Música
Lali arrasó en su quinto Vélez para coronar un 2025 inolvidable
La diva pop convocó más de 350 mil personas en su tour mundial, lanzó uno de los álbumes más destacados del año y presentó su propio documental.
Tras un año excepcional, Lali cerró una etapa clave regresando al Estadio Vélez y convirtiéndose en la primera artista en realizar cinco shows completamente agotados en un mismo año en ese escenario, convocando a más de 200 mil personas.
En estas presentaciones presentó su álbum No vayas a atender cuando el demonio llama, que ya supera los 35 millones de reproducciones, alcanzó el Top 5 Global de Spotify y se consolidó como el disco argentino más vendido del año. Su presente artístico anticipa nuevos proyectos y escenarios de gran escala para 2025.
Tras un tour que la llevó por 19 ciudades de Argentina, Uruguay y España —incluyendo Córdoba, Rosario, Mar del Plata, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Corrientes, Santa Fe, San Luis, San Juan, Mendoza, Barcelona, Sevilla, Madrid y Montevideo— la diva pop cerró esta etapa con una celebración inolvidable en La Rambla.
Su impacto trascendió los escenarios: LALI: La que le gana al tiempo, su película documental producida en Argentina y estrenada recientemente en Netflix, ya fue vista por millones de personas, retratando con fuerza y sensibilidad su proceso de transformación personal y artística.
En este mismo año, Lali se convirtió en la artista más ganadora en la historia de los Premios Gardel, alcanzando 13 galardones, un reconocimiento a su trayectoria, su vigencia y su visión artística.
En una noche de cierre de año, Lali tomó el escenario de Vélez con una presencia descomunal, hipnotizando a miles de personas desde el primer segundo. Con una mega producción que no dio respiro, y en medio de una jornada marcada por el calor y el clima veraniego, el show reunió a 31 artistas en escena —banda, 16 bailarines, 16 drags, músicos, coristas, vientos e invitados sorpresa— y se transformó en un viaje audiovisual y sonoro de impacto total.
Bajo la dirección general de Lautaro Espósito, la dirección musical de Juan Giménez Kuj, y un equipo creativo integrado por Chipi Rud, Lu Torfano, Tomi Luján, Fran Azorai y Carolina Cohen, junto a una puesta escénica diseñada por Sergio Lacroix, la experiencia se consolidó como un espectáculo de nivel internacional.
Los hits fueron encendiendo la noche uno tras otro: “Lokura”, “Sexy”, “2 son 3”, “Obsesión” y “N5” se enlazaron con himnos como “Boomerang”, “Incondicional” y “Ego”, y con una versión íntima y conmovedora de “No hay héroes” en guitarra.
El ya emblemático pogo lalero hizo temblar el estadio con “33”, cuando Dillom irrumpió cantando desde el público, seguido por “Plástico”, “Fanático” y “Pendeja”.
La noche también dejó lugar para “Soy” y su bandera de diversidad que abraza a todos, coronada por una interpretación especial de “Soy lo que soy” junto a Sandra Mihanovich, antes de un cierre arrollador con “Payaso” y “No me importa”, cantadas con euforia total por un estadio entregado.