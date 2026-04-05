Diputados comenzó a debatir el Presupuesto 2026 y se prevé una sesión maratónica

Pasadas las 14 horas de este miércoles, la Cámara de Diputados de la Nación comenzó a debatir el Presupuesto 2026 enviado por el presidente Javier Milei.

Con el acompañamiento de aliados, La Libertad Avanza logró el quórum para abrir la sesión, donde se prevé una extensa jornada, con más de doce horas de discusión en el recinto. Además, los legisladores discutirán los proyectos de Inocencia Fiscal y de Compromiso Fiscal.

La sesión empezó en un clima de tensión política, con duros enfrentamientos discursivos entre el oficialismo y la oposición. Desde Unión por la Patria y la izquierda anticiparon el rechazo a la iniciativa, bajo el argumento de que convalida un “mayor ajuste”.

El dictamen proveniente del plenario de comisiones contempla la derogación de leyes recientes, como las normas de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad.

Se trata del artículo 75, que anula las leyes 27.795, que establece el financiamiento progresivo para las universidades nacionales, y 27.793, que declara emergencia en discapacidad.

La lupa también esta puesta en eventuales modificaciones presupuestarias sobre áreas sensibles, como la eliminación de fondos para el Hospital Garrahan.

De acuerdo a las proyecciones oficiales, la Ley de leyes estima un crecimiento del PBI del 5 %, inflación anual del 10,1 % y tipo de cambio en $ 1.423 para diciembre de 2026.