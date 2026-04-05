domingo 05 de abril de 2026 - Edición Nº4397

Espectáculos | 17 dic 2025

Vacaciones

Mundo Gea renueva su propuesta inmersiva en el corazón de Palermo

Las atracciones interactivas permiten sobrevolar la Argentina desde las alturas, recorrer infinitos paisajes, explorar océanos y navegar entre ballenas y delfines. 

Parque tecnológico de diversiones.
TAGS: ECOPARQUE, MUNDO GEA, SIMULADORES

Mundo Gea espera a sus visitantes con los mejores simuladores inmersivos del país para disfrutar las vacaciones sin salir de la Ciudad.

El primer parque tecnológico de diversiones de Argentina se convirtió en uno de los espacios favoritos de las familias. 

Una propuesta que combina experiencias inmersivas con simuladores de última tecnología, únicos en el país, realidad virtual y muchas atracciones más.

Una experiencia única, divertida e innovadora en el corazón de Palermo. 

Ubicado dentro del Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires, Mundo Gea abarca tres espacios con atracciones interactivas: Gea Aérea, Gea Terrestre y Gea Marina

En ellos, podrá sobrevolarse la Argentina desde las alturas, recorrer infinitos paisajes, explorar océanos y navegar entre ballenas y delfines

Además durante todo el mes de diciembre con la compra online del Pasaporte Mundo GEA está disponible la promoción de 20 % de descuento

Durante el último mes de año podrá visitarse Mundo Gea de martes a domingo de 11 a 17 horas. Los tickets se consiguen a través de la web de La Ticketera y en las boleterías del Parque: Avenida General Las Heras 4159.

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